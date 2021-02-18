Для Netflix снимут сериал об одной из героинь "Семейки Аддамс"

София Ковнир
София Ковнир
Кино
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Для Netflix снимут сериал об одной из героинь 'Семейки Аддамс'

Американский кинорежиссер Тим Бертон снимет комедийное шоу о героине "Семейки Аддамс" Уэнсдэй. Сериал покажут на стриминговой платформе Netflix.

Кто сыграет главного персонажа в киноленте и дата премьеры – пока неизвестны. Шоу будет состоять из восьми серий. Об этом сообщили на странице в Twitter Netflix.

Так, в сериале героиня Уэнсдэй будет раскрывать свои экстрасенсорные способности, пытаться разгадать тайну происхождения родителей и ловить убийцу, который терроризирует целый город.

Отметим, "Семейка Аддамс" – это история о супружеской паре, их детях и родственниках, которые отличаются от других любовью ко всему страшному и потустороннему. Персонажи появлялись в серии комиксов, которые в 1964 году легли в основу сериала "Семейка Аддамс" кинокомпании Filmways Television. Роль девочки Уэнсдэй в проекте исполнила актриса Лиза Лоринг.

Тим Бертон снимет комедийное шоу о героине "Семейки Аддамс" Уэнсдэй

В 1991 году история была повторно экранизирована режиссером Барри Зонненфельдом в виде полнометражной ленты. В этой версии Уэнсдэй изобразила актриса Кристина Риччи. В 2019 году на экраны вышел мультфильм о семье Аддамс.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 23 октября 2019 года состоялась большая галапремьера "Семейки Аддамс". Первыми анимацию посмотрели Людмила Барбир, Катя Осадчая, Юрий Горбунов, Ирина Костюк, Алена Киперман и другие.

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