Американские критики назвали лучшие фильмы и сериалы 2021 года

В США состоялось ежегодное награждение Critics 'Choice Movie Awards. Награды американских кинокритиков получили лучшие ленты.

Главным критерием отбора был высокий профессионализм всей команды, которая работала над созданием кинематографического шедевра. В списке победителей можно увидеть кинотеатральные новинки, ленты и сериалы, представленные на стримингових платформах. Об этом пишет Criticschoice.

Лучший фильм – "Земля кочевников"

Лучший режиссер – Хлои Чжао ("Земля кочевников")

Лучшая актриса – Кэри Маллиган, "Перспективная девушка"

Лучший актер – Чедвик Боузман, "Ма Рейни: Мать блюза"

Лучший фильм на иностранном языке – "Минар"

Лучшая комедия – "Зависнуть в Палм-Спрингс"

Лучшие визуальные эффекты – "Тенет"

Лучший комедийный сериал – "Тед Лассо"

Лучший драматический сериал – "Корона"

Лучший минисериал – "Ферзевый гамбит"

Лучший саундтрек – One Night in Miami, "Что скрывает ложь"

Лучший сценарий – "Перспективная девушка"

Лучший адаптированный сценарий – "Земля кочевников"

Лучшие костюмы – "Ма Рейни: Мать блюза".

Напомним, "Выбор критиков" (Critics' Choice Movie Awards) – американская кинопремия, присуждаемая Ассоциацией кинокритиков вещательных компаний. Церемония проводится в январе, поэтому она считается как бы "подготовкой" к церемонии вручения кинопремии "Оскар", проводимой в феврале. CCMA считается одной из самых престижных кинопремий США.

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны победители кинопремии "Золотой глобус 2021". В ночь на понедельник, 1 марта, в Лос-Анджелесе (США) состоялась 78-я церемония вручения кинопремии в режиме онлайн.