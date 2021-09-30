Что известно об Ане де Армас, которая сыграла новую подругу Бонда. Фото

Ана де Армас стала новой подругой Дэниела Крэйга, который исполнил роль Джеймса Бонда в новом фильме "007: Не время умирать". Она запомнилась зрителям благодаря эффектной внешности и искусным исполнением боевых приемов в нескольких эпизодах киноленты.

OBOZREVATEL решил рассказать об интересных фактах из жизни восходящей звезды бондианы. Отметим, что она сыграла в 27 кинолентах, большинство из которых получили огромный успех.

Ана де Армас выросла на Кубе, ее воспитывали суровые бабушка и дедушка. Девочке разрешали смотреть мультфильмы только по субботам и не больше 20 минут, и ограничивали доступ к интернету.

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Родителей она видела раз в неделю. В 18-летнем возрасте актриса сама переехала в Испанию, где начала успешную карьеру.

В 2010 году Ана де Армас начала встречаться с испанским актером Марком Клотетом. Через год пара поженилась на морском побережье Каталонии. Их брак длился менее трех лет – в 2013 году знаменитости расстались.

Следующий громкий роман актриса закрутила с Беном Аффлеком. Они познакомились на съемках фильма "Глубокая вода" в 2020 году.

Пара вместе отдыхала на Коста-Рике и не скрывала отношения. Но в начале 2021 года стало известно об их разрыве. Причиной стало то, что Ана не хотела жить в Лос-Анджелесе, а Бен настаивал на этом, поскольку в Калифорнии живут его дети. Мужчина недолго был один, поскольку возобновил отношения с Дженнифер Лопес.

Ана де Армас прославилась после роли в криминальной драме "Роза Франции" и сериале "Черная лагуна". Также актриса играла с испанским секс-символом Марио Касасом в фильме "Секс, вечеринки и ложь".

Кинолента с интимными сценами стала самой кассовой в Испании в 2010 году. Знаменитость решила податься в Голливуд и начать карьеру заново.

Ана де Армас плохо говорила по-английски, поэтому ежедневно брала уроки. Вскоре, в 2014 году она снялась в триллере "Кто там" с Киану Ривзом. Режиссеры заметили талантливую актрису и приглашали в культовые фильмы.

Звезда кино перевоплощалась в Мэрилин Монро в сериале "Блондинка". Также Армас была номинирована на премию "Золотой глобус-2020" за роль в киноленте "Ножи наголо".

Отметим, что Ана де Армас стала подругой Бонда в 25 части бондианы "Не время умирать". Главную роль агента 007 выполнил Дэниел Крэйг. На премьере фильма 29 сентября звезда появилась в изысканном черном платье с глубоким декольте.

Актриса затмила своей красотой всех присутствующих на красной дорожке. Сейчас Ана активно ведет соцсети, в Instagram публикует сексуальные фотографии и общается с поклонниками.

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