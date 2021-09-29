Экзамен по Джеймсу Бонду: 10 вопросов, ответы на которые знает только киноман

Уже 30 сентября состоится премьера финальной серии фильмов о Джеймсе Бонде под названием No Time to Die ("Не время умирать"). Актер Дэниел Крэйг в последний раз появится в роли агента 007.

Фильмы о Бонде стали частью поп-культуры и на протяжении нескольких лет развлекали публику по всему миру. OBOZREVATEL предлагает пройти небольшой тест, как хорошо вы знаете агента 007 (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Существует 27 фильмов о Джеймсе Бонде, причем две неофициальные записи вышли примерно в то же время, что и основной сериал. Эти два фильма – "Казино Рояль" 1967 года с Дэвидом Нивеном в роли Бонда и "Никогда не говори "никогда" 1983 года, в котором Шон Коннери появился в качестве главного героя.

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Роджер Мур играл роль Джеймса Бонда целых 12 лет.

Персонаж впервые появился в 1953 году в "Казино Рояль", которого создал писатель Ян Флеминг.

Главными женщинами Бонда были Веспер Линд и Тереза "Трейси" ди Виченцо. На последней он даже женился.

"Шаровая молния" была выпущена в 1965 году как четвертый фильм Шона Коннери в роли Бонда. Затем в части "Никогда не говори "никогда" была похожая история о том, как украли атомные бомбы, которые Бонд должен найти.

Дэниел Крэйг не отображает того же Джеймса Бонда, что и все его предшественники – от Шона Коннери до Пирса Броснана. Главное отличие Крэйга от предшественников – это первый Бонд эпохи блоггинга, которого бурно обсуждают в сети.

Детство Бонда было трагическим, так как его родители погибли в результате несчастного случая на скалолазании, и он переезжал из одной школы в другую, пока не стал взрослым и не подал заявление на должность в секретной службе.

Бонд в романах использовал различные пистолеты, но в первых пяти частях он носил с собой Beretta 418.

Фирменный автомобиль Бонда – Aston Martin DB5. Он впервые появился в части "Голдфингер" и вернулся в "Шаровой молнии".

Еще до кинематографического дебюта Бонда в фильме "Доктор Ноу" комикс о нем был создан Яном Флемингом и часто появлялся в различных СМИ с 1958 по 1984 год.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Лондоне состоялась мировая премьера 25-го фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде "Не время умирать". Среди приглашенных на мероприятие в Альберт-холле были лауреаты премии "Оскар", а также члены британской королевской семьи.