Экзамен по Джеймсу Бонду: 10 вопросов, ответы на которые знает только киноман

София Ковнир
София Ковнир
Кино
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Экзамен по Джеймсу Бонду: 10 вопросов, ответы на которые знает только киноман

Уже 30 сентября состоится премьера финальной серии фильмов о Джеймсе Бонде под названием No Time to Die ("Не время умирать"). Актер Дэниел Крэйг в последний раз появится в роли агента 007.

Фильмы о Бонде стали частью поп-культуры и на протяжении нескольких лет развлекали публику по всему миру. OBOZREVATEL предлагает пройти небольшой тест, как хорошо вы знаете агента 007 (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Сколько всего фильмов о Бонде?

  • Существует 27 фильмов о Джеймсе Бонде, причем две неофициальные записи вышли примерно в то же время, что и основной сериал. Эти два фильма – "Казино Рояль" 1967 года с Дэвидом Нивеном в роли Бонда и "Никогда не говори "никогда" 1983 года, в котором Шон Коннери появился в качестве главного героя.

Видео дня
Существует 27 фильмов о Джеймсе Бонде
Кто больше всего раз сыграл главную роль в фильме?

  • Роджер Мур играл роль Джеймса Бонда целых 12 лет.

Кто создал персонажа Джеймса Бонда?

  • Персонаж впервые появился в 1953 году в "Казино Рояль", которого создал писатель Ян Флеминг.

Кто был главной любовью Джеймса Бонда?

  • Главными женщинами Бонда были Веспер Линд и Тереза "Трейси" ди Виченцо. На последней он даже женился.

Главными женщинами Бонда были Веспер Линд и Тереза "Трейси" ди Виченцо
В какой части фильма есть две версии одной и той же истории?

  • "Шаровая молния" была выпущена в 1965 году как четвертый фильм Шона Коннери в роли Бонда. Затем в части "Никогда не говори "никогда" была похожая история о том, как украли атомные бомбы, которые Бонд должен найти.

В чем разница между Бондом Дэниела Крэйга и его предшественниками?

  • Дэниел Крэйг не отображает того же Джеймса Бонда, что и все его предшественники – от Шона Коннери до Пирса Броснана. Главное отличие Крэйга от предшественников – это первый Бонд эпохи блоггинга, которого бурно обсуждают в сети.

Главное отличие Крейга от предшественников – это первый Бонд эпохи блоггинга
Одна из частей фильмов о Джеймсе Бонде
Какое у него прошлое?

  • Детство Бонда было трагическим, так как его родители погибли в результате несчастного случая на скалолазании, и он переезжал из одной школы в другую, пока не стал взрослым и не подал заявление на должность в секретной службе.

Какое его фирменное оружие?

  • Бонд в романах использовал различные пистолеты, но в первых пяти частях он носил с собой Beretta 418.

Фирменное оружие Бонда
Какая у него фирменная машина?

  • Фирменный автомобиль Бонда – Aston Martin DB5. Он впервые появился в части "Голдфингер" и вернулся в "Шаровой молнии".

Фирменный автомобиль Бонда – Aston Martin DB5
В каких еще местах появился персонаж Джеймс Бонд?

  • Еще до кинематографического дебюта Бонда в фильме "Доктор Ноу" комикс о нем был создан Яном Флемингом и часто появлялся в различных СМИ с 1958 по 1984 год.

Комикс о Бонде

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Лондоне состоялась мировая премьера 25-го фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде "Не время умирать". Среди приглашенных на мероприятие в Альберт-холле были лауреаты премии "Оскар", а также члены британской королевской семьи.

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