Клаустрофобия, одиночество и комплексы: что известно о 'девушке Бонда' Леа Сейду

Леа Сейду – французская актриса и модель, "девушка Бонда", а также звезда фильмов "Жизнь Адель", "Миссия невыполнима: Протокол Фантом" и "Дневник горничной". За свои 36 лет она может гордиться съемками в картинах Квентина Тарантино, Вуди Аллена и Уэса Андерсона.

Сейду стала талантливой звездой, которая умело перевоплощается в любые образы. И это при том, что красавица боялась высоты, людей, самолетов и была застенчивой. Подробнее об актрисе – в материале OBOZREVATEL.

Родилась Леа 1 июля 1985 года, в Париже в одной из самых известных семей Франции. Ее отец – кинобизнесмен Анри Сейду, а мама – актриса Валери Шлюмберже.

Дедушка Жером Сейду – актер и владелец кинокомпании Pathé, а двоюродный дедушка, Николя Сейду, руководитель компании Gaumont. Ближайшие друзья семьи – Мик Джаггер, Кристиан Лубутен и многие политики и бизнесмены.

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Родители будущей звезды постоянно были в командировках. Когда ей исполнилось 3 года – Анри и Валери расстались. Леа проводила время и росла вместе с четырьмя братьями и сестрами. Став взрослой, актриса призналась, что в детстве часто чувствовала себя одинокой.

С юных лет девочка горела желанием играть в мюзиклах. А чтобы "подойти немного ближе" к мечте, в 7 лет училась в театральной студии небольшой парижской школы.

С 14 лет Сейду страдала от панических атак и клаустрофобии. Она начала бояться большого количества людей и замкнутого пространства. Все это привело к тому, что Леа избегала поездок в метро и самолетах. Лучшие психологи Франции не помогли ей вернуться к привычной жизни.

Но однажды это удалось директору школы, где училась девочка. Жан-Бернан Фетусси. Он на театральных курсах избавил ученицу от комплексов: она уже не стеснялась своего тела и внешности.

В 2008 году Леа снялась в музыкальном клипе французского исполнителя Raphaël "Ne Partons Pas Fâchés". И уже через год красавица появилась в молодежной комедии "Девочки сверху". В ней актриса сыграла Аврору, одну из девушек, которые принимали участие в танцевальном конкурсе. Позже француженка снялась в драме "Прекрасная смоковница", за что получила награду в премии "Сезар" в номинации "Самая перспективная актриса" и приз как лучшая молодая актриса в Каннах.

Далее Леа продолжала сниматься в многочисленных фильмах. 2011 год стал для нее наиболее продуктивным. Девушка вместе с Томом Крузом и Джереми Реннером снялась в фильме "Миссия невыполнима".

Позже появилась в фильмах "Прощай, моя королева" и "Сестра". За съемки в первой картине была номинирована на премию "Сезар", а за вторую – получила награду на кинофестивале в Берлине.

Талантливая француженка стала единственной актрисой, которая снялась в двух культовых франшизах шпионского кино: фильм о Джеймсе Бонде "007: Спектр" и "Миссия невыполнима".

Отметим, что 30 сентября состоялась премьера 25-го фильма бондианы "Не время умирать", где актриса во второй раз сыграла роль девушки главного героя.

После съемок в фильме "Жизнь Адель" журналисты начали массово распространять информацию о нетрадиционной сексуальной ориентации Леи. Слухи опровергли снимки, где актриса целуется с моделью Андре Мейером.

Именно с ним с 2015 года француженка живет в гражданском браке. А в 2017 году у пары появился сын, которого назвали Жорж.

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