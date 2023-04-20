Больше не узнать! Как изменились актеры сериала 'Беверли-Хиллс' спустя 33 года. Фото тогда и сейчас

В 1990-м году зрители по всему миру впервые увидели на своих экранах сериал "Беверли-Хиллс, 90210", который за 10 сезонов однозначно стал культовым. Он показывал жизнь американских подростков, затрагивая важные и понятные для каждого темы: любовь, дружба, первый секс, измены, сложные отношения с родителями и сверстниками, зависимость, ранняя беременность, гомофобия, расизм и даже заболевания СПИДом. У проекта была многомиллионная армия поклонников, которая, казалось, могла позволить актерам сериала построить сверхуспешную карьеру, однако, как часто это бывает, "Беверли-Хиллс, 90210" стал для них вершиной признания и популярности.

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С момента выхода первой серии культового сериала прошло практически 33 года. OBOZREVATEL решил рассказать и показать, как изменились его звезды.

Джейсон Пристли (Брендон Уолш)

Главную роль в сериале исполнил Джейсон Пристли, которому скоро исполнится 54 года. Этот красавчик покорил не одно женское сердце, влюбив в себя юных фанаток по всему миру. В 1998-м году он исполнял не только свои актерские обязанности, но и попробовал себя в качестве режиссера отдельных эпизодов, а затем занял кресло исполнительного продюсера. Уже во время съемок финального сезона Пристли начал переживать, что не сможет переплюнуть успех в сериале. Его опасения, увы, оправдались. Актера продолжили воспринимать исключительно как Брендона Уолша, из-за чего у него в свое время даже началась депрессия.

Шеннен Доэрти (Бренда Уолш)

Актриса играла одну из ключевых ролей в сериале, но после четвертого сезона с ней распрощались. Поговаривают, что продюсеры не собирались убрать Бренду Уолш, но просто не смогли работать с Доэрти из-за ее невыносимого характера, что привело к серьезным разногласиям и конфликтам. Более популярной актриса стала благодаря еще одному культовому сериалу о сестрах-ведьмах "Зачарованные". Впрочем, и там она долго не продержалась из-за своего поведения – ее выгнали уже после третьего сезона. Сейчас Шеннен не снимается. В 2015 году у нее диагностировали рак молочной железы. Она перенесла мастэктомию, курс химиотерапии и радиотерапию. На время онкология отступила, но уже в 2020-м звезда сообщила, что у нее случился рецидив и теперь у нее четвертая стадия.

Дженни Гарт (Келли Тейлор)

Сейчас Дженни Гарт 51 год, а в свои 18 она была главной красоткой сериала. Роль богатой девчонки, с которой мечтала дружить вся школа, принесла актрисе небывалый успех. Однако, после завершения проекта, в котором Гарт снималась все 10 сезонов, новые предложения на нее совершенно не сыпались. Актриса снялась в некоторых малоизвестных фильмах, и то, чаще всего, в эпизодических ролях. А вот главной наградой в своей жизни звезда называет троих дочерей от первого брака, которых воспитывает с третьим мужем.

Брайан Остин Грин (Дэвид Сильвер)

Актер начал сниматься в сериале, когда ему было всего 17 лет. Роль ученика младших классов, который стремился подружиться со старшеклассниками, стала самой известной в карьере Грина. Работы в других проектах не имели такого успеха. И если фанаты "Беверли-Хиллс, 90210" помнят Грина как Дэвида Сильвера, то люди, которые не смотрели сериал, знают его как бывшего мужа Меган Фокс. Они познакомились на съемках сериала "Надежда и вера". Фокс была на 13 лет младше. В их браке, который был расторгнут в 2021 году, родилось трое замечательных малышей.

Тори Спеллинг (Донна Мартин)

17-летняя Тори Спеллинг попала в сериал благодаря отцу, который был его продюсером. Впрочем, полюбиться публике актриса сумела без папиного влияния. После закрытия проекта она много снималась, хотя для большинства зрителей она так и осталась Донной Мартин. Кстати, на экранах актриса исполнила роль лучшей подружки Келли Тейлор, которую сыграла Дженни Гарт. Их дружба переросла в реальную и продолжается до сих пор. В 2007 году актриса получила сан священника, который может венчать гей-пары, также она попробовала себя дизайнером ювелирных украшений и писательницей. Сейчас вместе с мужем воспитывает пятерых детей.

Габриэль Картерис (Андреа Цукерман)

На момент начала съемок Габриэль Картерис было 29 лет, в то время как другим актерам, игравших школьников, – 17-21. Тем не менее, актриса чудесно справилась со своей ролью застенчивого редактора школьной газеты, безнадежно влюбленную в красавчика Брендона Уолша. Карьеру Картерис можно назвать по-настоящему успешной. Вы удивитесь, ведь наверняка не видели актрису в популярных картинах. Дело в том, что в кадре Картерис действительно не появляется, зато в в 2016 году она стала президентом Гильдии актеров США.

Ранее OBOZREVATEL писал, как изменились звезды сериала "Девочки Гилмор". Последняя серия вышла в эфир около 16 лет назад, и многих актеров сейчас просто не узнать.

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