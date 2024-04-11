Блогер из Луганска Всеволод Филимоненко снялся в пропаганде о 'наркотизации' ВСУ

Блогер из Луганска Всеволод Филимоненко, который ныне проживает в Швеции, снялся в позорной российской псевдодокументалке под названием "Зеленский и его боевые наркоманы". 45-минутный фильм, вышедший в эфире федерального "Первого канала", дискредитирует ВСУ фейками о "тотальной наркотизации украинской армии".

Филимоненко же в ленте презентуют как "активиста Евромайдана", а сам предатель радостно лжет о том, как во время Революции Достоинства людей якобы "накачивали наркотиками" – все в духе классической роспропаганды. На "документалку" обратил внимание руководитель Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин, против которого и возглавляемого им ЦПК в 2017 году велась кампания по дискредитации, а одним из ее активных участников собственно и был пророссийский блогер. Об этом пишет "Детектор Медиа".

Известно, что лента была снята российским продакшном "Ковчег", а ее продюсером выступил Алексей Кошевой.

О "журналисте" из Луганска в фильме говорят следующее: "Через несколько лет после "государственного переворота" Филимоненко пришлось бежать из Украины. Только оказавшись в Швеции, он решил раскрыть одну из тайн безумной отваги протестующих на Майдане и их желания победить. Даже ценой собственного жизнь".

Так, Филимоненко, по всем канонам кремлевской методички, рассказал на камеру о том, как на Майдан в 2013 году "массово и в неограниченном количестве поставляли наркотики".

Кроме того, как выяснилось со слов блогера-лжеца, украинцам в чай подвешивали допинг, после которого "не хотелось спать и хотелось протестовать, скакать, вступать в стычки с полицией".

Как писал OBOZ.UA, недавно путинисты сообщили, что на кинорынке The Marché du Film, который будет проходить в Каннах одновременно с Каннским кинофестивалем, покажут пропагандистскую ленту "Брат-3". Главную роль в фильме сыграл рэпер Птаха, с 2014 года открыто поддерживающий оккупацию украинских территорий Россией. Впрочем, представители кинорынка отреагировали на это заявление и раскрыли, что россияне соврали. Подробности – в нашем материале.

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