Байопик 'Другой Франко': главное о ленте о полузабытом сыне гениального отца

Всем нам известен Иван Франко, титан мнения и труда. За свою жизнь он написал более шести с половиной тысяч художественных и научных работ. Однако его сын Петр тоже выдающаяся личность в украинской истории, но о нем знают далеко не все. Именно это мнение вдохновило режиссера Игоря Висневского создать фильм "Другой Франко". Полнометражный дебют художника позволит нам познакомиться и узнать больше об этой важной исторической фигуре. На больших экранах фильм об одном из основателей украинской авиации в армии и "Пласта" появится уже 8 февраля.

Детские годы сына Франко

Петр был самым юным ребенком в семье. Кроме него, было еще два сына и дочь. Родился он 28 июня 1890 года в деревне Нагуевичи, как и его отец. Все дети были непоседливы и активны. Жена Ивана, Ольга, однажды написала мужу в письме: "Петрушка бросил колодку и сбил стекло в шкафу, что-то недавно купил у жида. Сбил чашку, мисочку. Вообще, проявляет буйство, не знаю, что и делать, что придумать, где бы дети могли соупотреблять свою силу: или гимнастику, или кольца купить, а то ужасно бьются, на минутку нельзя их оставить. Все поцарапанные ходят, как бы имели дело с котами".

Однако дети не только безобразничали. Они росли в уважении и любви к труду, и не как к неприятной обязанности, а как к главной цели существования человека. Петр сначала учился в народной школе, а позже перешел в академическую гимназию во Львове. Заинтересованность в точных и естественных науках появилась уже с детства. Он с удовольствием изучал математику, химию, физику, биологию, технику, медицину. Поэтому вступление во Львовскую политехнику было очевидным.

Отец "Пласта" и украинской военной авиации

В 1911 году началось создание кружков общественной организации "Пласт". Название происходит от казаков-пластунов, которые были разведчиками. Официальной датой основания считается 12 апреля 1912 года, когда первые пластуны приняли первую Пластовую присягу. Петр Франко был одним из лидеров и педагогов этого движения, основой которого было патриотическое воспитание, физическая подготовка, обучение основам военного дела.

В бурные годы Первой мировой войны Петр Франко записался в ряды Легиона Украинских сечевых стрелков, что знаменовало создание первой в XX веке регулярной украинской воинской части. Воспользовавшись богатым довоенным опытом в туристических экспедициях и спортивных соревнованиях, Петр стал опытным разведчиком в Карпатах.

Осенью 1915 года, во время боев под Семиковцами, он возглавил контратаку стрелков, успешно отбросив врага. Своими мужественными действиями он заслужил серебряную медаль "За отвагу". В 1916 году он единственный из детей смог побывать на похоронах своего отца, Ивана Франко.

"Он единственный из нас имел возможность исполнить печальную обязанность отвести покойного папу в его последний путь (я в то время была в Киеве, а Тарас на итальянском фронте). Хотя известно было, что папа воспаление легких не переживет и что он желал хоть кого-то из нас видеть перед смертью, – Петр никак не мог получить отпуска, только на похороны" – вспоминала сестра Анна.

В 1918 году Петр Франко, будучи адъютантом сотника Осипа Никитки (будущего генерала УГА), присоединился к сечевым стрелкам в походе на Днепр. С окончанием Первой мировой войны и распадом Австро-Венгрии, давшей начало ЗУНР, Петр взял на себя роль организации авиации Галицкой армии. Его предварительное прохождение авиационной школы вблизи Сараево в Боснии дало ему необходимый опыт для выполнения этой задачи. В 1919 году во время одной из задач он попал в плен к полякам, однако смог убежать, подкупив охранника.

В 1920-х годах во время польской оккупации Галиции Петр Франко работал воспитателем Коломыйской гимназии и преподавателем Украинского тайного университета во Львове. Выражая решительное неодобрение по поводу репрессивных мер польской администрации против украинских крестьян и преследований национально сознательной интеллигенции, Франко в начале 1930-х гг. принял решение о переезде в советскую Украину. В Харькове он занял должность в Институте прикладной химии.

Жизнь в РСФСР

В институте он сумел заняться исследованиями. Он является автором 36 запатентованных изобретений. Большинство из них относятся к сфере обработки молока. Однако большевистская практика глубоко смутила его, особенно после того, как своими глазами увидел ужасы Голодомора. В 1936 году Петр решил вернуться в Галицию, где начал преподавать и писать. В частности, он опубликовал в газете "Дело" статью о Голодоморе, несмотря на письменное обязательство перед НКВД не делать этого.

Когда осенью 1939 г. в регион пришли советские войска, коммунисты решили использовать известное лицо сына Каменяра в пропагандистских целях. Так Петр стал депутатом Народного собрания, которое единогласно провозгласило объединение западных областей с УССР. Однако уже через два года Франко был убит советской властью. До сих пор нет точных сведений о его смерти.

"Другой Франко"

Байопик расскажет о жизни и достижениях Петра и в частности о том дне, когда он понял, что его репрессируют. В фильме сплелись дружба, любовь, соперничество, предательство и факты. Главную роль воплотил Вячеслав Довженко, наиболее известный по роли в "Киборгах". Его друга сыграл Ахтем Сейтаблаев ("Домой", "Мы есть. Мы рядом"), жену – Надежда Левченко, звезда Ивано-Франковской сцены, а дочь – Ирина Кудашова (т/с "Школа").

Премьера картины прошла еще 11 сентября 2021 года на Хмельницком кинофестивале. Лента приняла участие в национальной конкурсной программе, где одержала победу в категории "Лучшая актерская работа". В широкий прокат фильм выходит 8 февраля.