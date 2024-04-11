Актриса Светлана Косолапова объяснила, почему исчезла из сериала 'Домик на счастье', и оценила актрису, которая ее заменила

Популярная украинская актриса Светлана Косолапова,которую хорошо знают зрители по одной из главных ролей в сериале "Домик на счастье" с началом вторжения нашла убежище от войны в США.

В пятом сезоне сериала, который стартовал на ТВ, ее героиню Марусю играет другая актриса. В интервью OBOZ.UA актриса призналась, как относится к артистке, которой ее заменили.

"Я еще, к сожалению, не видела ни одной серии нового сезона, – говорит Светлана. – Но знаю, что Марусю играет Мария Стопник – моя коллега, я ее очень люблю. Уверена, что она очень круто воплотила образ Маруси".

Свою работу в "Домике" актриса вспоминает так: "Когда мы отсняли первый сезон, никто не знал, будет ли следующий. А как только объявили, что будут продолжать снимать, так обрадовались! Однако, надо сказать, что во время съемок в первом сезоне я испытывала удивительные ощущения. Режиссер Сергей Атрощенко, которого сейчас не полюбить просто невозможно, тогда мне казался странным. Я не понимала его безумного темперамента! Но думаю: ну, ладно, как-то надо отработать. А когда позвали во второй сезон и дальше – это уже была одна сплошная любовь. Второй сезон, к слову, мой любимый, у меня там много съемочных дней".

"Когда узнала, что начинается работа над пятым сезоном, очень хотела приехать, – продолжает актриса, которая уже почти два года находится в США, где нашла убежище от войны. – Однако, к сожалению, я пока не могу покидать США. Я приехала сюда за специальной программой помощи украинцам, по условиям которой не имею права уезжать из Америки два года. Никто меня насильно здесь не держит – можешь ехать, но тогда договор аннулируется. И въезд будет сделать очень сложно".

Ранее OBOZ.UA писал, что команда "Домик к счастью" приготовила предательнице Галине Безрук, которая тоже играла в сериале, неприятный сюрприз.

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