7 голливудских пар, которые завели романтические отношения на съемках в кино. Фото

Обычно у голливудских актеров настолько напряженный график, что им не хватает времени на личную жизнь. Потому и романтические отношения они заводят с коллегами прямо на съемочной площадке.

Видео дня

Некоторые артисты начали дружить на съемках, потом влюбились и вместе до сих пор. OBOZREVATEL рассказывает о звездах, которые на экране были родственниками, а в жизни оказались парой.

Билл Хейдер и Анна Кендрик

Актеры Билл Хейдер и Анна Кендрик познакомились на съемках. Знаменитости были в главных ролях в рождественской ленте "Николь" 2019 года. В 2020 году у них завязались романтические отношения, звезды стали жить вместе и проводили локдаун в одном доме. Билл и Анна не афишируют свои отношения публично. Однако в июне 2022 года в СМИ появилась информация, что влюбленные больше не вместе. Актеры не подтвердили, но и не опровергли эту новость.

Джорджия Моффетт и Дэвид Теннант

Актриса Джорджия Моффетт сыграла дочь Дэвида Теннанта в сериале "Доктор Кто". Они начали встречаться в 2008 году, а поженились в 2012-м. Супруги воспитывают пятерых детей, сына от первого брака Джорджии и четырех общих ребятишек.

Джон Траволта и Диана Хайланд

Актер Джон Траволта сыграл сына Дианы Хайланд в фильме "Под колпаком" 1976 года. После съемок в кино Траволта влюбился и стал встречаться с Хайланд. Артисты жили вместе, до смерти Дианы. Звезда скончалась в 1977 году от рака молочной железы, ей был 41 год.

Йен Сомерхолдер и Мэгги Грейс

В апреле 2006 года Мэгги Грейс заявила, что встречалась с Йеном Сомерхолдером. Актеры сыграли сводных брата и сестру в сериале "Остаться в живых". Сначала пара отрицала, что их связывают романтические отношения, однако Сомерхолдера и Грейс постоянно видели вместе. Однако в августе того же года влюбленные расстались, Мэгги сказала: "Он классный, я обожаю его, но мне только 22, я слишком молода для того, чтобы думать о серьезных отношениях".

Дэвид и Тамела Манн

Актеры Дэвид и Тамела Манн женаты с 1988 года и воспитали пятерых детей. Они познакомились на съемочной площадке. Супружеская пара снималась в фильме "Знакомство с Браунами", где играла отца и дочь. В 2015 году они выпустили собственное реалити-шоу "Манн и жена", где снялись вместе со своими детьми.

Том Хэнкс и Рита Уилсон

Актеры Том Хэнкс и Рита Уилсон сыграли брата и сестру в фильме "Неспящие в Сиетле" 1993 года. Пара подружилась на съемочной площадке в начале 80-х, спустя годы они снова встретились на съемках комедии "Волонтеры" и влюбились друг в друга. В 1988 году актеры поженились и у них появилось двое детей. Пара работала вместе над несколькими кинолентами, в частности в фильме "Костер тщеславия", "То, что ты делаешь" и "Ларри Краун".

Эван Рэйчел Вуд и Шейн Вест

Актеры Эван Рэйчел Вуд и Шейн Уэст сыграли родственников в сериале "Раз и снова" в 1999 году. Тогда Рэйчел было 12 лет, а Шейну – 21. Через девять лет коллеги снова встретились и влюбились. Они скрывали свой роман, но их часто видели вместе в ночных клубах и закрытых вечеринках. Позже Шейн Уэст подтвердил слухи. Отношения завершились, поскольку Рэйчел Вуд вышла замуж за другого и родила ребенка.

Раньше OBOZREVATEL показывал:

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!