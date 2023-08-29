5 причин, почему стоит посмотреть 'Довбуш' – самый дорогой фильм за всю историю Украины

В День Независимости, 24 августа, в украинских (и не только) кинотеатрах состоялась премьера приключенческо-исторической драмы "Довбуш" режиссера Олеся Санина. Это самый дорогой и масштабный фильм за всю историю отечественного кинематографа. Его бюджет составил около 120 млн грн, 65 млн из которых предоставило государство.

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Съемки стартовали еще в 2018 году, однако сначала выход кинокартины перенесли из-за коронавируса, а затем – полномасштабного вторжения. Впрочем, многие кинокритики сошлись на том, что "Довбуш" вышел очень вовремя – именно сейчас он как никогда резонирует украинцам с жестокой военной реальностью. OBOZREVATEL решил собрать оценки и отзывы зрителей и экспертов, а также рассказать, почему фильм стоит вашего внимания.

О чем фильм "Довбуш"

Героический байопик с художественными элементами предлагает нам поближе узнать историю легендарного карпатского опришка Олексы Довбуша. Он лично сталкивается с жестокостью польской шляхты, и его волнует порабощение собственного народа. Предательство, убийство родителей и личная вражда приводят к тому, что Довбуш берет в руки оружие. В центре сюжета не только Олекса, но и его родной брат Иван. Он отличается желанием заработать славу и получить богатство, в то время как Олекса жаждет восстановления справедливости.

Польская шляхта пытается ликвидировать Довбуша, которого считали бессмертным. Карпатский рыцарь оказался хитрее своих врагов, а потому сумел победить.

"Мой фильм – это о двух словах: "слава" и "герой". О том, что делает слава с людьми. Главный герой хотел простой, обычной жизни, но обстоятельства заставили его защищать Родину, а за ним последовали люди. Он не хотел быть героем, но взял оружие, как сейчас это сделали артисты и учителя, врачи и журналисты", – описывал собственную задумку режиссер фильма.

Актеры

В фильме сыграли не только украинские, но и польские и американские актеры:

Олекса Довбуш – Сергей Стрельников

Иван Довбуш – Алексей Гнатковский

Маричка – Дарья Плахтий

Пшелуский – Матеуш Костюкевич

Княгиня Яблоновская – Агата Бузек

Опришки – Петр Жирун, Павел Жирун, Дмитрий Вивчарюк, Роман Ясиновский, Ростислав Держипольский

Причины, почему стоит посмотреть "Довбуша"

Масштаб. По результатам первого прокатного уикенда фильм Олеся Санина собрал более 8,7 млн грн, а количество проданных билетов составило 59,8 тыс. Это самая масштабная кинолента в истории Украины. И речь не только о бюджете. Немного цифр: в самой массовой сцене сыграли около 498 актеров, а вместе с командой создателей на площадке находились 596 человек. Было создано больше 1000 костюмов, над созданием работала команда из 3000 человек, а снимали сцены на 20 разных локациях. 196 человек из артдепартамента строили локации с нуля.

"Четко видно, что бюджет был израсходован на качественный продакшн. Костюмы, оружие, доспехи, дома и замки, натурные съемки в разное время суток, много локаций, сцены с массовкой – неизвестно, когда мы увидим такой масштаб в следующий раз, ведь подобные деньги выделят еще не скоро (по крайней мере, если говорить о государственных средствах). Работа актеров также не вызывает нареканий (и отдельно хотелось бы отметить использование гуцульского говора и польского языка – аутентично, четко, очень разборчиво и органично). Сценаристы и режиссер тоже свое дело понимают хорошо", – поделились впечатлениями критики в рецензии на сайте Kinowar.

Фильм резонирует. Истории о борьбе, как мы уже отметили выше, сегодня откликаются украинскому зрителю особенно сильно. У украинцев есть запрос на изучение своей истории и познание идентичности, а потому такое кино пользуется спросом.

Игра актеров. Критики высоко оценили актерскую игру. Главная роль досталась Сергею Стрельникову, но многие эксперты больше обратили внимание на Алексея Гнатовского – исполнителя роли Ивана Довбуша. Его противоречивый "плохой-хороший" персонаж не может оставить равнодушным. Дарья Плахтий воплотила на экране возлюбленную Олексы Довбуша Маричку. Ее работу описывают как "глубокую и многогранную".

Эпос, построенный по всем законам эпического жанра. Некоторые эксперты раскритиковали фильм за "отсутствие внутренней мотивации главного героя" и "простоту истории". Однако режиссер и сценарист Марина Степанская с этими утверждениями категорически не согласна. Она объяснила: "Масштабное визуальное полотно с архетипичными героями, существующими и действующими в символическом поле (ГГ буквально побеждает смерть, проходит классический путь героя мифа от просточеловека к титану, преодолев смерть). Именно поэтому претензии к "необъемности персонажей" и "простоты истории" нерелевантны здесь, это не психологическая драма о мужике из села и его любовнице Маричке, и как там у них отношения развивались. Это история о становлении титана в мифическом измерении. Именно поэтому для меня было наслаждением наблюдать, как мастерски этот путь был построен режиссером".

Художественные отступления. Режиссер не стал ограничиваться историей борьбы, мести и войны. Зритель может наблюдать за интересным развитием отношений между двумя братьями, а также любовной линией. Герои проявляют свой характер не только в героических сценах, переполненных экшеном, но и в бытовых, которые даже еще больше раскрывают их суть. Кроме того, режиссер проявил свое видение истории и в финале, изменив оригинал, в котором Довбуш был распят и рассечен на смерть.

"Я не хотел снимать кино о том, как тело главного героя, в которого я верю, разбрасывали псам. Я нашел кинематографический способ, чтобы сказать, что героя невозможно убить. Иногда его имя больше его самого", – прокомментировал Санин.

Что еще нужно знать о фильме

Автор популярного YouTube-канала "Загін кіноманів" Виталий Гордиенко обратил внимание на интересный нюанс: после выхода фильма в сети начали манипулировать тем фактом, что поляков в "Довбуше" показали злодеями, в то время, как Польша активно помогает Украине после полномасштабного вторжения в Украину.

"Каким-то недоброжелателям будет легко манипулировать сюжетом и показать, что поляки помогают украинцам, а они в своем самом дорогом фильме выставляют их злодеями. В соцсетях уже пытаются подогреть этот скандал. В Польше показ этого фильма отложили до того, как у них пройдут выборы. Режиссер объяснил, почему полякам не стоит обижаться на фильм. Например, хоть это и трудно заметить, но среди опришек есть поляк, а также ни разу не происходит схваток на почве этнической принадлежности и ни одного акцента на этом нет. Есть только идя свободы порабощенным. И вообще, в то время государства были далеки от того, чтобы называться национальными. Поэтому нельзя сказать, что мы в чем-то обвиняем Польшу", – прокомментировал в своем обзоре Гордиенко.

Кинокритик Кирилл Пищиков озвучил немало минусов, которые он нашел в кинокартине. В то же время он сравнил фильм с культовой "Игрой престолов". Он поделился, что для него семейная драма двух братьев показалась интереснее основной сюжетной линии, которая "хромает".

Впрочем, вывод Пищикова был таким: "Довбуш" в чем-то является выдающейся эссенцией современного украинского кино – с формой и подачей уже все довольно прилично, но история все еще хромает на обе ноги. И все же на это кино стоит обратить внимание, потому что в ближайшем будущем мы вряд ли увидим столь масштабное и амбициозное украинское кино".

Как писал OBOZREVATEL, российские пропагандисты потратили 200 миллионов рублей (78 млн грн) на позорную картину "Свидетель", которая должна была ввести в заблуждение весь мир относительно геноцида украинцев в Буче и Ирпене. Однако старания кремлевской киностудии не оценили даже внутри страны.