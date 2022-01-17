10 локаций, где снимали сериал "Эмили в Париже". Фото

Продолжение сериала "Эмили в Париже" вышло на стриминговом сервисе Netflix в конце 2021 года. В первом сезоне главная героиня переезжает из Чикаго в столицу Франции, чтобы сделать карьеру в области маркетинга.

Начало второго сезона ознаменовалось скандалом по поводу стереотипного образа украинок. Сценаристы решили изобразить девушку из Киева как воровку и любительницу слишком ярких, кричащих вещей.

Возвращаясь к сюжету, режиссер Даррен Старр во второй части показал больше эстетики: от гардероба Эмили до пейзажей Парижа, побуждающих зрителей к путешествиям. OBOZREVATEL собрал подборку живописных локаций, где снимали киноленту.

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Площадь Валуа

Маркетинговое агентство Эмили расположено на площади Валуа в гелерее Patrick Fourtin, возле музея Лувра. В этом районе есть рестораны, где питалась героиня, а также роскошные отели.

Рынок Les Enfants Rouges

Эмили посещала самый старый рынок в Париже Les Enfants Rouges. Он расположен в северной части одного из самых красивых локаций столицы – квартала Маре. Туристы редко заходят в этот район, однако парижцы знают, что здесь самые вкусные продукты и самобытная архитектура парижских лабиринтов.

Ресторан "Terra Nera"

Ресторан Габриэля под названием Les Deux Compеres на самом деле называется Terra Nera, где готовят итальянские блюда. Небольшое бистро расположено вблизи жилья Эмили и Габриэля. Туристы часто здесь пробуют пасту карбонара.

Ресторан La Maison Rose

"Инстаграмный" французский ресторан La Maison Rose стал популярен, когда там сняли сериал "Эмили в Париже". Также он известен своим розовым и зеленым интерьером. Главная героиня с подругой Минди обедали в этом заведении.

Опера Гарнье

В первой серии сериала Эмили и Томас пришли на балет "Лебединое озеро" в парижский оперный театр "Гранье". Главная героиня пришла на спектакль в изысканном платье. Театр был построен еще в 1875 году, в нем может разместиться 2 тысячи зрителей.

Музей каруселей "Arts Forains"

Музей старинных каруселей расположен в квартале Берси в Париже. Он открыт для туристов во время Дней европейского наследия и рождественских праздников, кроме этого можно заказать приватную экскурсию. Там расположены карусели, которым больше 100 лет. В сериале Эмили развлекается там на вечеринке.

Мост Александра III

Известный мост Александра III с 1975 года классифицируется как исторический памятник Франции. Мост ведет через реку Сену и считается самым изысканным в Париже. Эмили и ее команда снимали здесь рекламную кампанию духов.

Café de l'Homme

Ресторан Café de l'Homme популярен среди туристов, поскольку с него открывается великолепный вид на Эйфелеву башню. Кафе расположено внутри площади Трокадеро, вблизи от него находится много парижских музеев.

Пантеон, Париж

Пантеон находится недалеко от квартиры Эмили в Париже. В сериале она расстается со своим парнем из Чикаго, когда стоит перед зданием. Церковь является достопримечательностью столицы Франции, которую знают все туристы.

Люксембургский сад

Люксембургский сад – известная достопримечательность Парижа, поэтому не удивительно, что Эмили бегает именно там. Сады известны своими выстриженными газонами, обсаженными деревьями, теннисными кортами, клумбами и набережными. Также здесь есть живописный фонтан Медичи, построенный в 1620 году. Вход для туристов свободный.

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