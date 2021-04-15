Жмак подал в суд на УЗ, заявив, что его уволили за разрушение коррупционных схем

Экс-глава АО "Укрзализныця" Владимир Жмак подал иск об отмене решения наблюдательного совета УЗ о его увольнении. Об этом Жмак сообщил в Telegram.

Он подчеркнул, что считает решение наблюдательного совета необоснованным и безосновательным, принятым с грубым нарушением всех возможных процедур и закона, сообщаетLIGA.Бизнес.

"Буду отстаивать в суде не должность, а верховенство права, справедливость и свою деловую репутацию", – написал Жмак.

По его словам, за полгода работы он "успел не только улучшить экономические показатели предприятия, но и начал разрушать устоявшиеся коррупционные схемы, в том числе, и те, которые связаны с действующим наблюдательным советом".

Жмак отмечает, что его увольнение связано именно с этим. Также экс-глава Укрзализныци убежден, что наблюдательный совет пытается снова вернуть коррупционные схемы.

"Ярким подтверждением есть письмо, адресованное всем филиалам Укрзализныци, которым и.о. руководителя Офиса по безопасности сообщает, что больше не нужно согласовывать с Офисом тендерную документацию. "Ответственность за качественные характеристики предмета закупки, соответствие участников тендеров квалификационным критериям ... несет Заказчик". Так не сам ли наблюдательный совет УЗ выступает заказчиком возвращения к непрозрачным тендерам, которые открывают дорогу разнообразным "фирмочкам" сомнительных бенефициаров?", – написал Жмак.