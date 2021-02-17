Зеленский увеличил помощь детям: кому и сколько будут платить

В Украине увеличили ежемесячные выплаты для детей с тяжелыми болезнями. Сумма вырастет с одного прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, до двух прожиточных минимумов, установленных для детей соответствующего возраста.

Закон об увеличении помощи подписал президент Украины Владимир Зеленский, текст документа опубликовали на сайте Офиса главы государства.

Увеличение помощи предусмотрено для несовершеннолетних, имеющих тяжелые заболевания, но не получивших инвалидность. Среди них дети с тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями.

На выплаты также могут рассчитывать маленькие пациенты с детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа, острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, дети, получившие тяжелые травмы, нуждающиеся в трансплантации органов или паллиативной помощи.

Закон вступает в силу со следующего года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2021 году планируют запустить накопительный уровень пенсионного обеспечения, в результате часть зарплаты нужно будет откладывать на специальном счете, с которого можно будет получить вторую выплату при достижении пенсионного возраста.