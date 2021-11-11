Кличко предупредил об энергетическом кризисе: возможны веерные отключения. Видео

Городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что в столице высок риск веерных отключений электроэнергии. Это может случиться, если сильные морозы зимой продержатся несколько недель.

Об этом он сказал в программе "Народ против" на канале "Украина 24" в четверг, 11 ноября. По его словам, таких отключений не было по меньшей мере 20 лет (чтобы посмотреть видео, докройте до конца страницы).

"Из 12 крупных предприятий, производящих не только тепло, но и электроэнергию, на 10 недостаточно запасов угля. К тому же, в хранилищах, как мы знаем, недостаточное количество газа. Специалисты говорят: если морозы до -15 градусов продержатся несколько недель, есть риск веерных отключений, которых не было 20 лет", – сказал мэр.

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По его словам, такая вероятность очень высока, и этим вопросом должны заниматься украинские власти.

Кличко также отметил, что сегодня многие украинские предприятия поставлены на грань выживания, поскольку к энергоносителям привязаны также продукты питания. "Если мы увидим, что ситуация будет сложной, то это может повлечь за собой рост цен на продукты", – сказал он.

В то же время глава украинского правительства Денис Шмыгаль в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" подчеркнул: веерных отключений электроэнергии в Украине нет и они не планируются. Он отметил, что понятие "веерные отключения" сейчас якобы путают с регламентными работами.

"В течение года службы могут осуществлять регламентные работы, но не нужно это подменять понятием "веерные отключения". Веерных отключений в стране нет. Это официальная информация", – сказал Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 97% жилых домов обеспечены теплоснабжением. На 96% подключены детские сады и медзаведения, на 95% – школы, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.