Зеленский о кризисе в энергетике: государство никого не оставит без тепла и света

Несмотря на то, что весь мир переживает энергетический кризис, украинцы не будут ощущать недостаток тепла и света. Уголь имеется в достаточном количестве.

Об этом заявил глава украинского государства Владимир Зеленский в обращении к гражданам, опубликованном в понедельник, 15 ноября пресс-службой. Зеленский заверил: без света и тепла Украина не оставит никого (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Здесь тоже все просто, несмотря на то, что все непросто в мире, переживающем энергетический кризис", – сказал он, добавив, что государство позаботилось о том, чтобы в зимнее время украинцы имели тепло и свет.

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Так, по его словам, было запущено два дополнительных блока на Ривненской и Запорожской атомных электростанциях. Кроме того, на Запорожской АЭС до конца ноября запустят еще один блок.

Президент призвал украинцев не слушать "лживые телеканалы".

"Чтобы не слышать лживые сказки об отключении света – отключайте звук на некоторых лживых каналах. А лучше – не смотрите вообще: это бережет и нервы, и электроэнергию", – сказал Зеленский.

Он добавил: недостатка угля в нашем государстве нет и не предполагается – в Украину следуют семь кораблей-панамаксов с углем.

Президент отметил, что принцип, которым должны руководствоваться в нашем государстве – "переживать меньше, работать больше".

Напомним: мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что в столице высок риск веерных отключений электроэнергии. Это может случиться, если сильные морозы зимой продержатся несколько недель. По его словам, таких отключений не было по меньшей мере 20 лет.

В то же время глава украинского правительства Денис Шмигаль в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" подчеркнул: веерных отключений электроэнергии в Украине нет, и они не планируются. Он отметил, что понятие "веерные отключения" сейчас якобы путают с регламентными работами.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на электроэнергию в Украине будут ежегодно расти на 20-25%, прогнозируют в Нацбанке. Причина – необходимость привести тарифы к экономически обоснованному уровню.