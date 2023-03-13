Зеленая энергетика в перспективе будет способствовать удешевлению электроэнергии - глава 'Укрэнерго'

Увеличение производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии стимулирует снижение цен на электроэнергию, поскольку солнечная и ветровая энергетика имеет низкие капитальные и операционные расходы по сравнению с атомными и тепловыми электростанциями.

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Об этом заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, отметив, что существующий в Украине стереотип о "высоких зеленых тарифах" ошибочен.

"Способом удешевления электроэнергии для потребителей является как можно большая интеграция возобновляемых источников в энергосистему… На самом деле, если посмотреть на себестоимость производимой энергии из разных видов электростанций, то солнце и ветер, наверное, самые дешевые. Если взять капитальные и операционные расходы. И они с каждым годом становятся дешевле, то есть у них есть исходящая кривая стоимости технологии", - сказал Кудрицкий.

Он пояснил, что недостатком зеленой энергетики является то, что они зависят от погодных условий и в случае уменьшения производства необходимо оперативно балансировать другими видами генерации.

"Соответственно, в энергосистеме рядом с этими дешевыми источниками энергии должно быть что-то их балансирующее, подстраховывающее, если они вдруг перестают производить. Европейские страны, Америка, Япония предпочитают микс – дешевые возобновляемые источники энергии и дорогие балансирующие мощности", - уточнил руководитель "Укрэнерго".

При этом он отметил, что балансирующих мощностей нужно немного и они выполняют лишь роль подстраховки, а потому в общей структуре производства электроэнергии занимают небольшую долю. "Путь Украины состоит в том, чтобы отказавшись от устаревших типов электростанций и в перспективе заменить их миксом, который будет характерен для Украины", - сказал Кудрицкий.

По его словам, страна может повышать эффективность работы существующих атомных станций, прибавлять мощности солнечной и ветровой энергетики, а также быстроманевровые балансирующие мощности. Напомним, Владимир Зеленский заявлял, что благодаря "зеленой" генерации Украина построит новую и децентрализованную энергосистему, которой будут не страшны ракетные атаки.