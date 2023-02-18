Зеленая энергетика почти 2 года несла убытки из-за решений НКРЭКУ, – инвесторы

Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг должна обеспечить предприятиям зеленой энергетики оплату убытков, понесенных через установление противоправной формулы расчета небалансов в начале 2021 года, которую Верховный Суд Украины признал противозаконной в сентябре 2022 года.

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Об этом сообщает Украинская ветроэнергетическая ассоциация, ссылаясь на рабочее совещание с НКРЭКУ участия участников рынка ВИЭ, которое состоялось 16 февраля.

"В период действия этих положений постановления производители из ВИЭ понесли значительные убытки. Сектор ВИЭ хотел бы получить позицию Регулятора по урегулированию вопроса компенсации таких убытков", – заявили в ассоциации.

По предложению председателя НКРЭКУ Константина Ущаповского было предложено организовать совещание юристов на площадке ГП "Гарантированный покупатель" по данному вопросу.

"Сектор ВИЭ рассчитывает на зрелую позицию Регулятора в вопросе возмещения ущерба, вызванного решением самого Регулятора", – подчеркивает УВЕА.

Кроме того, сектор ВИЭ надеется, что НКРЭКУ найдет справедливое решение о новой формуле из расчета небалансов с учетом выводов Верховного Суда Украины и установит справедливый подход к определению ответственности за небалансы, согласно которому производители из ВИЭ не будут отвечать за торговые небалансы ГарПока.

Напомним, 8 сентября 2022 года Верховный суд Украины признал незаконной и отменил формулу НКРЭКУ об исчислении небалансов, которая возлагала ответственность на предприятия "зеленой" энергетики за то, что ГП "Гарантированный покупатель" неэффективно торгует электроэнергией.

По мнению соучредителя Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игоря Тынного, Украина с 2020 года теряет инвесторов, которые могли бы вкладывать средства в новую зеленую энергетику, поскольку ответственные органы власти – Министерство энергетики, Комитет по вопросам энергетики в Верховной Раде и Национальная комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) целенаправленно доводят отрасль до состояния банкротства низким уровнем оплаты за электроэнергию.

Как сообщалось, госпредприятие "Гарантированный покупатель" не смогло рассчитаться с "зеленой" генерацией за половину электричества в 2022 году.

В начале февраля инвесторы в зеленую энергетику призвали Зеленского, народных депутатов Украины и правительство спасти отрасль и как можно скорее решить проблему выплаты долгов, которые накапливались в последние годы, и от решения которых зависит дальнейшее развитие ВИЭ в Украине и анонсированный правительством "зеленый" энергетический переход.