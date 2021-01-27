Заробитчанам пообещали раздать по 150 тыс. грн: что придумали в Кабмине

В Украине трудовые мигранты смогут получать гранты в размере 150 тыс. грн на открытие собственного бизнеса. Обязательное условие: они должны за счет собственных средств удвоить капитал и потратить его на открытие бизнеса.

Об этом на заседании Кабмина 27 января рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль. "Каждый может получить до 150 тыс. грн, чтобы открыть собственное дело. Важным условием является то, что человек должен вложить собственные средства в размере не меньше, чем предоставляет государство. Государственная поддержка будет стимулировать людей оставаться и начать развивать бизнес в Украине, создавать новые рабочие места и развивать местные общины", – пояснил глава правительства.

Стоит отметить, что правительство на заседании утвердило проект закона, а окончательное решение, давать ли деньги заробитчанам, примет Рада.

украинец, которые не менее года работал за границей;

готов открыть собственный бизнес и потратить на него не меньше, чем получит от государства;

имеет 10 лет стажа.

Если нет как минимум десяти лет стажа, то бесплатный грант получить нельзя. Вместо этого государство даст беспроцентный кредит на пять лет. Кроме того, участники программы смогут получить бесплатные консультации по вопросам организации предпринимательской деятельности и пройти профильный учебный курс по созданию бизнес-плана.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, "заробитчане" перевели в Украину втрое больше денег, чем инвесторы за 2020 год. Фактически переводы от тех, кто находится за границей, является одним из основных источников поступления валюты в страну.