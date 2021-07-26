Сигареты пропадут из супермаркетов, а электронные запретят даже рекламировать: что ждет курильщиков

В Украине хотят запретить сигареты с разными запахами, а также продажу любых горючих и электронных сигарет в супермаркетах и продуктовых магазинах. Рекламировать такую продукцию тоже не будут разрешать. Соответствующие законопроекты уже находятся на рассмотрении в Верховной Раде. Эксперты почти все документы поддерживают, но советуют их доработать.

О том, как хотят изменить жизнь курильщиков парламентарии, читайте в материале OBOZREVATEL.

Народные депутаты предлагают запретить рекламу электронных сигарет и жидкостей к ним:

на радио и телевидении,

на сайтах, которые не верифицируют возраст пользователей,

в изданиях для детей и подростков,

на средствах внутренней и наружной рекламы,

на транспорте.

"Под запрет попадают все жидкости, ТВЕН (стики) и табачные изделия для электрического нагрева, устройства для потребления табачных изделий без их сгорания. Главное, что речь идет не только о самих изделия, но и о брендах – товарные знаки: то есть логотипы Glo, IQOS , Juul и другие не смогут размещаться на рекламных носителях и в медиа", – рассказал один из инициаторов документа, нардеп от "Слуги народа" Алексей Жмеренецький.

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Соответствующий документ уже поддержали в первом чтении. В случае его принятия в рекламе также будет запрещено поощрять к курению и демонстрировать процесс курения.

Депутаты предлагают, чтобы пиво, алкогольные и слабоалкогольные напитки, столовые вина, табачные изделия, электронные сигареты и жидкости к ним, а также устройства для потребления табачных изделий без их сгорания продавались только в специализированных стационарных торговых точках.

Получается, что сигареты не смогут продавать в продуктовых магазинах, супермаркетах или торговых организациях, где рядом продаются детские или спортивные товары.

Кроме того, по-прежнему, продажа алкоголя и табака будет запрещена:

лицами и лицам, не достигшим 18 лет;

в помещениях и на территории учебных заведений и учреждений здравоохранения (кроме ресторанов на территории санаториев)

в закрытых спортивных сооружениях (кроме пива в пластиковой таре);

из торговых автоматов;

в потребительских упаковках, содержащих менее 20 сигарет;

с рук;

в непредназначенных для этого местах торговли;

на полках самообслуживания. Исключением являются сигареты в блоках, алкогольные и слабоалкогольные напитки, вино и пиво.

В случае нарушения требований для субъектов хозяйствования предполагается штраф – 10 прожиточных минимумов трудоспособных лиц, установленных на момент уплаты штрафа. Сейчас он составил бы 23 790 грн.

Эксперты хоть и положительно оценивают продажу такой продукции в отдельных местах, однако называют законопроект неидеальным, ведь не прописаны конкретные условия специализированных мест продажи. Предлагают, чтобы они были отделены от других торговых площадей, составляли не менее 30 или 50 кв. м, а также имели закрытый тип помещения.

"Это все надо прописать, чтобы любая палатка не превратилась в специализированное место торговли. Также нормы сделают невозможным определить таким местом отдельную кассу для продажи табака или алкоголя в больших супермаркетах", – рассказал OBOZREVATEL специалист общественной организации "Жизнь" Дмитрий Купыра.

Чтобы избежать популяризации сигарет среди молодежи, народные депутаты планируют запретить сигареты со вкусами, добавками и ароматами. Доказано, что именно такие виды начинают курить дети, ведь они являются более привлекательными, чем обычные.

Кроме этого законопроект предусматривает:

запрет сигарет, в которых показатели содержания не будут превышать установленную норму: никотина – 1,0 мг смолы – 10 мг, монооксида углерода – 10 мг,

на всех табачных изделиях должны быть медицинские предупреждения с картинками.

"Законопроект коснется небольшой части производителей и импортеров, но это не повлияет на цену. Потому что производство табачных изделий – это высокотехнологичный процесс, их производят миллиардами. Содержание никотина регулируется в ручном режиме, это не касается выращивания. Поэтому внесение технологических изменений однократно на десятки миллиардов выпущенных сигарет не может повлиять на цену", – прокомментировал Купыра.

Все вышеуказанные законопроекты находятся на рассмотрении Верховной Рады. Ни один из них еще не проголосован в целом. В случае их принятия курильщики в Украине могут почувствовать дискомфорт, ведь купить сигареты может быть труднее, а некоторых вообще не станет. Однако это положительно повлияет на здоровье.