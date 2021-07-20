Украинцам запретят покупать сигареты и алкоголь в супермаркетах: нардепы решили изменить правила

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым хотят изменить точки продажи алкоголя, сигарет, электронных сигарет, IQOS и Glо. Продавать эти товары планируют только в специализированных магазинах.

Инициатива сама по себе кажется хорошей, поскольку нацелена на улучшение здоровья украинцев и уменьшение количества травм и смертей из-за чрезмерного употребления алкоголя. Однако для достижения эффекта эксперты советуют вводить более точные правила.

Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Инициатором документа выступил член комитета ВР по вопросам молодежи и спорта, нардеп от "Слуги народа" Георгий Мазурашу. Он предлагает, чтобы пиво, алкогольные и слабоалкогольные напитки, столовые вина, табачные изделия, электронные сигареты и жидкости к ним, а также устройства для потребления табачных изделий без их сгорания продавались только в специализированных стационарных торговых точках.

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Другие товары в этих магазинах, кроме перечисленных, продаваться не могут. Поэтому реализовывать алкоголь и табак будет запрещено в помещениях торговых организаций, которые продают продукты питания, товары детского ассортимента и спортивные товары.

Кроме того, по-прежнему продажа алкоголя и табака будет запрещена:

лицами и лицам, не достигшим 18 лет;

в помещениях и на территории учебных учреждений и заведений здравоохранения (кроме ресторанов на территории санаториев);

в закрытых спортивных сооружениях (кроме пива в пластиковой таре);

из торговых автоматов;

в потребительских упаковках, которые содержат менее 20 сигарет;

с рук;

в непредназначенных для этого местах торговли;

на полках самообслуживания. Исключением являются сигареты в блоках, алкогольные и слабоалкогольные напитки, вино и пиво.

Получается, что сигареты и алкоголь могут исчезнуть с полок продуктовых магазинов, их станет труднее купить в торговых центрах, на остановках или на заправках. Для этой продукции нужно обустраивать специализированные места.

В случае нарушения требований для субъектов хозяйствования предусматривается штраф – 10 прожиточных минимумов трудоспособных лиц, установленных на момент уплаты штрафа. Сейчас он составил бы 23 790 грн.

Эксперты положительно оценивают продажу такой продукции отдельно от других товаров. Среди плюсов – это может затруднить доступ к алкоголю и табаку, ведь сейчас его можно приобрести в любом городе в пешей доступности от дома. Также это положительно повлияет на уменьшение рекламы, ведь вредные товары не будут маячить перед глазами детей и подростков.

"В целом по нормам Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака предложения об отдельных местах для продажи таких изделий нет. Вместе с тем, практика отдельных стран показывает, что это действует как способ уменьшения их доступности", – рассказал OBOZREVATEL специалист общественной организации "Жизнь" Дмитрий Купыра.

Однако в законе вообще не прописано какими должны быть специализированные места продажи – как будут выглядеть, где будут находиться, как будут функционировать. Поэтому положительного эффекта может не произойти.

Эффективными такие изменения эксперты сочтут при трех условиях:

специализированные места должны быть отделены от других торговых площадей в помещении; это должна быть закрытая для доступа несовершеннолетних территория (не островок продажи в ТРЦ, отдельный магазин); надо установить площадь мест продажи (рекомендуется 30 или 50 кв.м), чтобы исключить вариант продавать с прилавка в микромагазинах.

"Это все надо прописать, чтобы любая палатка не превратилась в специализированное место торговли. Также такие нормы сделают невозможным определить таким местом отдельную кассу для продажи табака или алкоголя в больших супермаркетах", – добавил Купыра.

Эксперт считает важным, чтобы алкоголь и табак не имели видимого размещения. Например, сейчас таких правил больше придерживаются относительно сигарет, ведь продают их только на кассах. Однако отделы алкоголя полностью открыты и несовершеннолетние могут вольно прогуливаться рядами.

В парламенте этот законопроект направлен на рассмотрение комитета. Его могут или доработать и внести изменения, которые отметили эксперты, или же вообще не рекомендовать для принятия в сессионном зале.

А тем временем народные депутаты работают и над другими инициативами. Ранее они повысили акциз на вейпы и запретили их продажу несовершеннолетним. Сейчас дорабатывают документ, чтобы сдержать популяризацию электронных сигарет, а именно – ограничить рекламу такой продукции.