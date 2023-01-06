Заправлять генератор и авто таким горючим запрещено: как самостоятельно распознать старый бензин

Генераторы и автомобили нельзя заправлять старым бензином. В идеальных условиях срок хранения топлива достигает 5 лет, но любое нарушение (разгерметизация канистры, перепады температуры) сокращает этот срок.

Видео дня

OBOZREVATEL расскажет, как определить топливо, которое уже нельзя использовать.

Старый бензин может повредить современный двигатель. Иногда неподходящее качество топлива заметно при визуальном осмотре – на поверхности грязно-рыжая пленка, похожая на болотную жижу. Иногда видна вода. Иногда бьет в нос нетипичный и очень неприятный запах.

Однако есть способы определить ненадлежащее качество бензина уже в процессе его использования. Следует обратить внимание на следующие симптомы:

Трудности при запуске

Загрязненное или застоявшееся топливо не обеспечивает надлежащей мощности для запуска двигателя. Если авто или генератор не заводятся, это может являться следствием некачественного (старого, грязного, разбавленного и т.п.) бензина. Если другие проблемы исключены, следует проверить именно бензин.

Шипение, посвист и другие нетипичные звуки

Плохой бензин не сгорает равномерно. Как следствие, двигатель начинает издавать необычные звуки. Однако шумы (как и черный выхлопный дым, неприятный запах) не являются 100% индикатором, поскольку могут вызываться другими неисправностями – , например, требующей замены топливным фильтром.

Двигатель часто глохнет

Если бензин загрязнен инородными веществами, включая обычную грязь или воду, двигатель может спонтанно затихнуть, поскольку топливо не сгорает должным образом.

Повышенный расход топлива

Потребление большего количества топлива, чем обычно, в тех же условиях может указывать на проблемы с самим бензином. Дело в том, что двигателю с плохим бензином приходится работать с большей нагрузкой, чтобы генерировать должную мощность. Из-за этого расход топлива ощутимо повышается. Когда этот симптом отмечается рядом с другими, следует подумать о качестве топлива.

Если такие симптомы есть, лучше слить подозрительное горючее и залить заведомо хорошее. Это будет самым безопасным результатом для двигателя.

Как портится бензин и почему нельзя использовать старое горючее

Бензин начинает выявлять признаки деградации примерно через 30 дней хранения. Воздействие кислорода и других факторов инициирует химические реакции, приводит к образованию смол и различным отложениям, вызывающим проблемы в двигателях.

К тому же старый бензин теряет часть своей летучести. Более легкие компоненты (топливо являются смесью разных углеводородов) просто улетучиваются, делая его неспособным нормально гореть при необходимости.

При сгорании такого топлива выделяется большое количество дыма и сажи, которая оседает на стенках камеры сгорания, а затем смешивается с моторным маслом. Кроме того, при длительном хранении бензина в нем начинается распад добавленных присадок, это снижает его октановое число. Генераторы, напомним, могут ломаться, если октановое число опустилось ниже А-92.

Для разных технических инструментов, например, бензопилы или газонокосилки, можно смело использовать устаревший бензин. Однако не следует заливать такое топливо в автомобильный бензобак или современный генератор.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как самостоятельно проверить качество бензина и выбрать для него канистру.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!