Запас угля на ТЭС государственной 'Центрэнерго' в 2 раза ниже минимально допустимого – Минэнерго

Фактические запасы угля на трех государственных ТЭС "Центрэнерго" по состоянию на 22 ноября в 2,2 раза ниже допустимого гарантированного объема и составляют 77,1 тыс. тонн.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики.

Согласно данным Министерства, на Углегорской ТЭС находится в 5,1 раз меньше угля от необходимого уровня – 12,2 тыс. тонн, на Трипольской ТЭС – в 1,9 раз (25,8 тыс. тонн), Змиевской ТЭС – в 1,5 раз (39,1 тыс. тонн).

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По данным системного оператора НЭК "Укрэнерго", каждый второй блок не работает из-за нехватки топлива.

Так, 12 блоков из 23 государственных ТЭС простаивают из-за отсутствия угля, 8 находятся на разных стадиях ремонта. Всего в работе у "Центрэнерго" находится 3 блока - по одному блоку на Змиевской, Углегорской и Трипольской ТЭС.

Напомним, в начале ноября государственная "Укрэнерго" признала невозможным балансирование энергосистемы Украины без помощи из Беларуси, после того как 2 ноября запросила из Беларуси аварийную помощь. С 6 ноября начался коммерческий импорта электроэнергии из Беларуси.

Причиной стал простой энергоблоков государственных ТЭС компании "Центрэнерго".

Последние 3 месяца, каждый второй энергоблок "Центрэнерго" не работает из-за нехватки угля.