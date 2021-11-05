Запас угля на государственных ТЭС за последние 4 дня упал почти на 20% – Буславец

Запасы угля на складах ТЭС госкомпании "Центрэнерго" с начала ноября сократились на 18%.

Об этом сообщила экс-министр энергетики Ольга Буславец.

"На ТЭС "Центрэнерго" запасы снизились на 18 тыс. тонн с 98 тыс. тонн до 80 тыс. тонн (-18%). Из 20 энергоблоков госкомпании в работе находится 6 блоков (+2 до прошлой недели), 10 заявили об отсутствии топлива, остальное - в текущих и капитальных ремонтах", - сообщила эксминистр.

В общей сложности запасы угля на складах ТЭС за 4 суток ноября сократились на 37 тыс.тонн и к утру пятницы 5 ноября составляют 506 тыс.тонн.

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Напомним, ранее государственная "Укрэнерго" признала, что не может балансировать энергосистему Украины без помощи из Белоруссии после того, как 2 ноября пригласила из Белоруссии аварийную помощь.

Причиной стал простой энергоблок государственных ТЭС компании "Центрэнерго".

Последние 2 месяца каждый второй энергоблок "Центрэнерго" не работает из-за отсутствия угля.