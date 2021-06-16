Взыскание с НГЗ 9 млрд грн в пользу жителей Николаева станет примером для других, – адвокат

Решение Заводского районного суда Николаева, который удовлетворил иск общественной организации "Стоп Шлам" о взыскании с Николаевского глиноземного завода 9,2 миллиарда гривен моральной компенсации для людей, пострадавших от нанесения предприятием вреда экологии, должно мотивировать жителей других городов коллективно отстаивать свои права.

Об этом рассказал адвокат АО "Greco" Артемий Воробьев.

"Решение суда показало, что простые люди, объединяясь в массовые общественные организации, могут воспользоваться правовым механизмом, которое предоставляет украинское и международное законодательство, чтобы добиться защиты своих прав. Несмотря на то, что ответчиком по данному делу выступало крупнейшее предприятие Николаевской области, люди смогли отстоять свои права", – рассказал Артемий Воробьев.

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Адвокат сообщил, что решение Заводского районного суда Николаева пока не вступает в силу, поскольку представители НГЗ заявляли, что они обязательно будут обжаловать данное решение в апелляционном порядке. Рассматривать их заявление будет являться апелляционный суд Николаевской области.

"Решение вступит в силу после апелляционного рассмотрения. Верим, что судьи апелляционной инстанции проявят объективность и непредвзятость, примут законное, обоснованное и справедливое решение", – сказал он.

Адвокат уверен, что дело НГЗ должно мотивировать жителей других городов коллективно отстаивать свои права.

"Это дело должно стать катализатором, который ускорит процесс. В нашей стране очень много экологических проблем. Люди о них знают, но порой человек ограничен в возможностях полноценно воспользоваться судебной защитой. Многие люди, к сожалению, просто не обращаются за защитой своих прав в компетентные органы. Живут с проблемой, ощущая свое бессилие", – резюмировал Артемий Воробьев.

Ранее Заводской районный суд Николаева удовлетворил иск общественной организации "Стоп Шлам" о взыскании с Николаевского глиноземного завода 9,2 млрд гривен моральной компенсации для жителей города, присоединившихся к иску.

АО "GRECO" – первое адвокатское объединение в Украине, которое специализируется на сопровождении коллективных исков (class action) в сферах экологии, защиты прав потребителей, энергетики, финансов и строительства.