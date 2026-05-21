В Конституционный Суд подали жалобу из-за ретроспективного применения '10% ограничения' в закупках электроэнергии

Решение Верховного Суда по делам о публичных закупках электроэнергии фактически начали применяться ретроспективно, что создает серьезные риски для поставщиков, заявила адвокат по вопросам энергетического права Олеся Серебряник.

По ее словам, проблема заключается в том, что правила, по которым рынок работал раньше, сейчас начали оцениваться судами по-другому.

"Ну, на сегодняшний день у нас ретроспективно применять решение, как мы видим по судебной практике, должно только на основании решения суда. То есть, закон у нас нет обратного действия во времени, однако решение Большой Палаты или Верховного суда, просто коллегии судей или Большой Палаты, к сожалению, у нас имеет ретроспективное применение", – отметила Серебряник.

В связи с этим в Конституционный Суд уже подали конституционную жалобу по применению норм в таких делах, в частности относительно "10% ограничения" при изменении цены в договорах закупки электроэнергии.

По словам адвоката, Конституционный Суд имеет право не только признать норму неконституционной, но и установить, что она была применена судами способом, который не соответствует Конституции.

"То есть, можно признать норму, суд конституционный, имеет право признать норму не конституционной, тогда эта норма является неконституционной с момента принятия решения Конституционным судом. Или у них есть еще основания, согласно части 3 статьи 89 закона о Конституционном суде, признать норму конституционной, однако в резолютивной части своего решения написать, что эта норма является конституционной, но применена в окончательном судебном решении способом, не предусмотренным Конституцией", – объяснила Серебряник.

Она отметила, что в случае такого решения Конституционного Суда может быть пересмотрена и сама позиция Большой Палаты Верховного Суда по применению "10% ограничения".

"Соответственно, это будет основанием для пересмотра окончательного судебного решения по исключительным обстоятельствам. И, кроме того, это обязательное основание как раз таки для отступления от заключения Большой Палаты", – сказала адвокат.

Ранее вице-президент Energy Club Ирина Дмитроца отметила, что коммунальные предприятия и больницы не могут найти поставщиков электроэнергии, ведь они не выходят на тендеры из-за действующих правил закупок.