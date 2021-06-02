Волкер – про обвинения в лоббизме 'Северного потока-2':  это чисто политический проект России, чтобы обойти Украину

Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер отверг обвинения советника министра энергетики Ланы Зеркаль в якобы его лоббизме строительства российского газопровода "Северный поток-2". Он напомнил, что всегда публично высказывается против проекта.

Об этом Волкер сказал агентству "Интерфакс-Украина". Он подчеркнул, что его позиция по "Северному потоку 2" очень хорошо документирована.

Также Волкер заявил, что он единственный человек в BGR (представляет интересы "Северного потока-2", а Волкер является старшим советником по международным вопросам компании), который выступает против строительства газопровода.

"Это правда, что "Северный поток-2" наняла BGR, чтобы представлять их в Вашингтоне. Но я не причастен к этому. На самом деле, я не причастен именно потому, что они "вычеркнули меня" в связи с моими взглядами на "Северный поток-2". Записи ясны, вы можете обратиться к ним. В BGR есть один человек, который делает это", – пояснил Волкер.

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Он также указал, что не знает природы возникших слухов.

"Я был также удивлен прочитать это, как все остальные. Я знаю Елену (Зеркаль. – Ред.), так что я был удивлен, что она не спросила у меня. Я не уверен, какова причина этого, в Украине всегда есть слухи. Но ключевой момент это то, что это неправда и я не лоббирую "Северный поток-2", – отметил дипломат.

Волкер подчеркнул, что считает "Северный поток-2" политическим проектом России для того, чтобы обойти Украину.

"Когда я работал с администрацией Трампа, мы ввели санкции, требовали усилить санкции. И я считаю, что его все еще можно остановить. Но администрация Байдена сейчас решила, что проект в основном завершен и что пытаться блокировать его дальше причинит вред отношениям с Германией, что очень разочаровывает. Я считаю, что это можно было делать, но есть, что есть", – добавил Волкер.

Кроме того, журналист Игорь Соловей в Telegram напомнил, что еще в апреле 2021 года в комментарии "Голосу Америки" Волкер заявил, что его позиция относительно "Северного потока-2" остается неизменной. Тогда он отметил, что не уполномочен говорить от имени BGR и комментировать работу с клиентами

"С момента, когда я был спецпредставителем до сих пор, моя персональная мысль была такой: это чисто политический проект России, организованный, чтобы обойти Украину, Польшу и Балтийские страны, создать рычаги влияния на них и создать рычаги влияния на Европу через формирование стимулов для Западной Европы не раскачивать лодку с Россией ", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеркаль заявила, что Волкер якобы стал лоббистом газопровода "Северный поток-2". Это произошло после всех слушаний об импичменте Дональда Трампа.