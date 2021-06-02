Зеркаль обвинила Волкера в лоббизме 'Северного потока-2': он ответил

Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер стал лоббистом газопровода "Северный поток-2". Это произошло после всех слушаний об импичменте Дональда Трампа.

"Против нас, в поддержку строительства трубы работают очень сильные лоббисты. Например, всем известный Курт Волкер. Он работает на компанию, которая представляет интересы "Северного потока-2", – заявила советник министра энергетики Лана Зеркаль. Об этом свидетельствует ее публикация в Facebook.

По ее словам, нужно задаться вопросом, что Волкер делал в Украине.

"Не приезжал ли он уговаривать нас отказаться от "Северного потока-2", от борьбы с ним?" – резюмировала Зеркаль.

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Напомним, Волкер был спецпредставителем США по вопросам Украины с 7 июля 2017 года по 27 сентября 2019 года.

Позиция Волкера

В ответ на обвинения Зеркаль Волкер заявил, что ему якобы не понятна природа слухов, которые возникли. Он напомнил, что всегда публично высказывается против проекта. Также Волкер заявил, что он единственный человек в BGR (представляет интересы "Северного потока-2", а Волкер является старшим советником по международным вопросам компании), который выступает против строительства газопровода.

Кроме того, Волкер добавил, что до сих считает, что "Северный поток-2" является политическим проектом России для того, чтобы обойти Украину.

Что известно о российском газопроводе

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств (Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран) через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 11 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа. В этом случае она лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с Робертом Габеком. Они обсудили негативное влияние "Северного потока-2" на безопасность и стабильность в Европе.

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