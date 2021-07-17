Вместо реформирования 'Укрзалізниці' власти решили ударить по карманам украинцев, – Бондарев

Отчет за 6 месяцев работы ВСК, которая расследует злоупотребления и коррупцию на "Укрзалізниці" – это в основном правильный и очень полезный документ, который отражает реальное положение дел на предприятии. За исключением одного вопиющего момента – повышения тарифов на перевозку.

Такого мнения придерживается член ВСК по "Укрзализныци" Константин Бондарев.

"Большинство членов ВСК по "УЗ" – это представители правящей партии "Слуга народа" и они все голосовали за этот отчет. К сожалению, мое мнение не захотели услышать, хотя я глубоко убежден, что повышение тарифов в итоге обернется катастрофой для железной дороги. Это не решение проблемы, это жесткий удар по карманам украинцев и украинского бизнеса, который сегодня и так переживает трудные времена из-за коронавируса и карантина", – возмутился народный избранник.

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По мнению Бондарева, такие выводы – это простой способ для "слуг" получить политические дивиденды от президента за якобы быстрое решение проблем.

"Я согласен с 90% того, что написано в отчете. Подписываюсь под каждой буквой о том, что менеджмент предприятия, который был причастен к коррупции надо посадить, а из наблюдательного совета надо гнать в шею дармоедов, как наших, так и иностранных. Но с поднятием тарифов. это не решение проблемы - это очередное латание дыр", - убежден народный депутат.

В то же время Константин Бондарев отметил необходимость разработки четкого последовательного плана действий по развитию компании и выводу ее из глубокого кризиса. Впрочем, по мнению политика, на это не хватает политической воли ни у менеджмента компании, ни у представителей власти и профильного министерства.

"Необходимы время и воля для того, чтобы заняться реструктуризацией долгов, чтобы полностью изменить систему закупок и сделать ее прозрачной, чтобы провести аудит стоимости и качества услуг, предоставляемых населению и бизнесу. Для этого всего нужно время, доверие и политическая воля, и этого всего на сегодняшний день, к сожалению, нет у представителей власти", – резюмировал народный депутат.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Бондарев обвинил государственного монополиста в большой коррупции и полном отсутствии менеджмента.