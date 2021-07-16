В УЗ безумная коррупция и полное отсутствие менеджмента, – Бондарев

Две главные проблемы "Укрзалізниці" – это тотальная коррупция и практически полное отсутствие эффективного менеджмента. Поэтому если Украина хочет и дальше иметь железную дорогу, нужно срочно завершить реформу компании и создать четкий план ее выхода из кризиса. Об этом заявил народный депутат, член транспортного комитета Совета Константин Бондарев.

"90% руководства сегодня в УЗ – это временно исполняющие обязанности (в.и.о.), то есть люди, которые пришли "на некоторое время". В них вообще нет плана работы. А Наблюдательный совет за эти три года не разработала план спасения компании ", - заявил Бондарев в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, общий объем кредитов УЗ составляет 1,4 млрд долларов. Причем часть, которая заимствована в гривне, была взята под проценты, которые намного выше рыночных, и в этом виновато руководство УЗ.

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"Господин Юрик (нынешний и.о. главы УЗ – ред.) Как раз занимался год назад именно тем, что реструктуризировал эти долги. И где остальные? Я спросил на заседании ВСК, где присутствовал господин Юрик. Но ответа мы не услышали", - рассказал Бондарев.

Для того, чтобы преодолеть кризис, необходимо бороться с коррупцией, а также сократить персонал компании, ведь из 240 тыс. работающих на железной дороге треть занята в непрофильных активах.

"Надо разделить эту компанию, как минимум на три направления, сделать их независимыми, поставить задачу и написать план спасения этой компании. Затем нанять на постоянной основе менеджмент, и поручить этим людям очень в сжатые сроки реализовать соответствующие вещи. Потому что не может так быть, чтобы 20 млрд грн дохода давали этой компании перевозки грузов, а пассажирские перевозки - 13 млрд убытков ", - резюмировал он и выразил убеждение, что в нынешней ситуации повышение тарифов компании компании не спасет.

"Нельзя повышать тарифы. Мы сегодня в экономическом кризисе, и дополнительная нагрузка на бизнес невозможна, потому что мы конкурентоспособны на мировых рынках. Обратите внимание, что сегодня на грузовые перевозки у нас высокие тарифы, чем у наших соседей. Казахстан на 30% дешевле тариф, РЖД - на 60% дешевле тарифы. Мы теряем сегодня транзит именно потому, что не можем предоставить дешевую услугу ", - пояснил Бондарев.

Как известно, Мининфраструктуры намерено повысить тарифы на грузовые перевозки по железной дороге. Так, согласно опубликованным проектом приказа, внеклассные грузы будут приравнены к грузам 1-го класса, а для 1 и 2 классов тарифы просто повысят на 30% и 15% соответственно.

Комментируя это решение, гендиректор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что прежде чем предлагать очередное повышение тарифов, необходимо провести давно назревшую реформу "Укрзалізниці", чтобы не перекладывать финансовые проблемы компании на бизнес. А глава АП "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что бизнес не понимает, как формируются тарифы, и из чего состоит себестоимость перевозок. Поэтому, прежде чем повышать тарифы, УЗ должна проработать структуру тарифов и предоставить ее для обсуждения.