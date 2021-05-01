Власть нарушает европейские договоренности, лоббируя интересы табачных компаний, – экономист

Выборочное снижение налогов для отдельных отраслей – это лоббизм интересов конкретных компаний.

Об этом заявил эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, комментируя намерение Налогового комитета ВР снизить акциз на табачные продукты для электронного нагрева (типа IQOS) до 30%.

"Это неправильно. И 14% налога на добавленную стоимость для производителей аграрного сырья – категорически не верно (Рада приняла закон о снижении НДС с 20 до 14% для аграриев-производителей сырья в декабре прошлого года. – ред). Если бы они действительно волновались за людей, то они бы снизили налог на добавленную стоимость на конечную аграрную продукцию. Это дало бы возможность снизить цены для населения. А они избирательно только взяли крупные агрохолдинги, которые производят аграрное сырье – по сути, зерновиков", – рассказал Пендзин.

Так же негативно он оценил инициативу властей уменьшить акциз на табачные продукты для электронного нагрева – отметив, что нет никаких оснований считать, что они менее вредны, чем табачные изделия.

"По уровню опасности айкос ничем не лучше, чем обычные сигареты. Поэтому, собственно, и было принято решение, собственно, и было оно проведено, что налогообложение айкосов и налогообложения сигарет должны быть идентичны", – отметил Пендзин.

По мнению эксперта, выборочное снижение налогов для отдельных отраслей или видов продукции – это обычный лоббизм.

"Я не могу иначе объяснить эти вещи. С моей точки зрения, они не поддаются нормальному объяснению без каких-либо замечаний. И действительно напоминают чисто лоббистские вещи", – сказал Пендзин.

Он также напомнил, что в Украине есть обязательства перед европейскими партнерами и власть нарушает их своими инициативами.

"У нас есть обязательства перед Евросоюзом по неуклонному подъему акцизов, касательно сигарет. Есть четко прописанные нормы, чтобы каждый год стоимость сигарет росла на определенный процент. Поэтому я считаю, что это неправильное решение", – резюмировал эксперт.

Ранее экономист Борис Кушнирук отмечал, что от закона о снижении НДС на отдельные виды агропродукции выигрывают только крупные агрохолдинги, а государство потеряет миллиарды.

Как известно, в Раде готовятся принять во втором чтении законопроект №4278, которым ставка акцизов на продукцию, содержащую табак, для электронного нагрева снижается до 30%. Из-за этой нормы госбюджет не дополучит 3 миллиарда гривен ежегодно.

Ранее руководитель Украинского центра контроля над табаком Андрей Скипальский заявил, что снижение акциза на часть табачных изделий – это жесткий лоббизм интересов табачных компаний со стороны депутатов, через который пострадает госбюджет.