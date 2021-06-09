Верховный Суд запретил компании Фирташа взыскать более $300 млн с ОПЗ

Верховный суд отказал компании Ostchem Holding Limited олигарха Дмитрия Фирташа в исполнении решения Стокгольмского арбитража о взыскании более $300 млн из Одесского припортового завода за поставки газа. Так, суд удовлетворил обращение ОПЗ и Фонда госимущества.

Об этом глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко рассказал в интервью Интерфакс-Украина. По его словам такое решение является окончательным и не подлежит обжалованию.

Оно означает, что Ostchem не сможет добиться принудительного списания долга с ОПЗ и претендовать на все предприятие. Претензии компании составляли $193 млн, еще $57 млн пени, а также $67,7 млн начисленных процентов, уточнил глава ФГИ.

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По словам Сенниченко, подача Ostchem исков в других странах теоретически возможна, однако на практике бессмысленна.

"Добиваться взыскания долга по решению арбитража можно в тех странах, где размещается имущество предприятия или его филиала. Активы ОПЗ сосредоточены в Украине и теперь защищены от такого сценария", – пояснил он.

Такое решение Верховного суда является важным для осуществления прозрачной приватизации завода, поскольку теперь любой потенциальный покупатель может быть уверен: его право собственности на ОПЗ не смогут обжаловать кредиторы, подчеркнул он.

"Мы лишили Ostchem возможности шантажа и какого-либо влияния на операционную деятельность ОПЗ, а значит, возможнные переговоры о реструктуризации или другие соглашения будут исключительно конструктивными. Новый владелец сможет наладить работу завода и дойти до такого соглашения с Group DF, которая устроит обе стороны" , – сказал Сенниченко.

Ostchem Holding Limited – холдинговая группа, объединяющая группу химических предприятий, производящих минеральные удобрения и другие химические продукты. Входит в состав Group DF олигарха Дмитрия Фирташа.

Как сообщал OBOZREVATEL, газовые компании Дмитрия Фирташа задолжали десятки миллиардов гривен "Нафтогазу" и оператору ГТС.