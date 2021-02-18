Венедиктова заявила, что не блокирует дело ПриватБанка
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что она не может блокировать дело ПриватБанка.
"Я в дело ПриватБанка как прокурор зашла 11 января 2021 года. Ни одного специального субъекта моего в этом процессе нет. Блокировать я не могу. Группа была предыдущая с тех прокуроров", – заявила она в четверг, 18 февраля, во время выступления в Верховной Раде.
По словам генпрокурора, до нового года она провела три совместных совещания с детективами Национального антикоррупционного бюро и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Венедиктова заявила, что "в этих делах у нас с ними полное взаимопонимание".
Генпрокурор отметила, что когда она вышла из отпуска, то в деле ПриватБанка организовали следствие и "дали указания, срок которых завершился 12 февраля".
В то же время, по словам Венедиктовой, информация о блокировании дела появилась до того, как она зашла в этот процесс.
"Экспертизы невозможно не проводить, потому что это тот документ, который устанавливает ущерб. Здесь должен быть состав преступления, поэтому мы движемся исключительно по закону", – резюмировала Венедиктова.
Напомним, генеральный прокурор якобы уже на протяжении двух недель не подписывает полученные подозрения по делу ПриватБанка. По информации СМИ, Национальное антикоррупционное бюро передало все необходимые документы ей лично. Но никакой реакции за этим не последовало.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Еще в ноябре 2019 года бывший генпрокурор Руслан Рябошапка передал в НАБУ дело о многомиллиардном ущербе Украины из-за вывода средств из ПриватБанка до его национализации.
Убытки государства из-за этих схем в НАБУ оценили минимум в 100 млрд грн, но не исключили, что они могут достигать и 270 млрд грн.
Международное детективное агентство Kroll, в свою очередь, оценило сумму убытков Украины в $5,5 млрд (116,8 млрд грн).
1 мая 2020 года в НАБУ анонсировали скорое объявление подозрений по резонансному делу ПриватБанка.
В начале декабря иск бывших собственников ПриватБанка по поводу возврата им акций финучреждения был возобновлен в суде. Это чревато вероятной отменой его национализации.