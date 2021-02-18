Венедиктова заявила, что не блокирует дело ПриватБанка

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что она не может блокировать дело ПриватБанка.

"Я в дело ПриватБанка как прокурор зашла 11 января 2021 года. Ни одного специального субъекта моего в этом процессе нет. Блокировать я не могу. Группа была предыдущая с тех прокуроров", – заявила она в четверг, 18 февраля, во время выступления в Верховной Раде.

По словам генпрокурора, до нового года она провела три совместных совещания с детективами Национального антикоррупционного бюро и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Венедиктова заявила, что "в этих делах у нас с ними полное взаимопонимание".

Генпрокурор отметила, что когда она вышла из отпуска, то в деле ПриватБанка организовали следствие и "дали указания, срок которых завершился 12 февраля".

В то же время, по словам Венедиктовой, информация о блокировании дела появилась до того, как она зашла в этот процесс.

"Экспертизы невозможно не проводить, потому что это тот документ, который устанавливает ущерб. Здесь должен быть состав преступления, поэтому мы движемся исключительно по закону", – резюмировала Венедиктова.

Напомним, генеральный прокурор якобы уже на протяжении двух недель не подписывает полученные подозрения по делу ПриватБанка. По информации СМИ, Национальное антикоррупционное бюро передало все необходимые документы ей лично. Но никакой реакции за этим не последовало.

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