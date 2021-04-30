В Виннице вдвое увеличили стоимость проезда в маршрутках: будет дороже, чем в Киеве

В Виннице с 1 июня 2021 вдвое подорожает проезд в маршрутных такси – с 5 до 10 гривен. При этом останутся в силе бесплатные перевозки для льготных категорий граждан и скидка в 50% для учеников 1-6 классов школ во время учебного года.

Такое решение было принято в четверг, 29 апреля, учитывая подорожание всех составляющих тарифа и из-за сокращения пассажиропотока на фоне карантина в связи с распространением коронавируса. Об этом сказано в сообщении на сайте Винницкого городского совета.

Также был утвержден тариф 12 гривен за одну поездку в присоединенные к Виннице общины (это маршруты № 30А и № 30Б) и на ночном маршруте № 25н, который перевозит пассажиров с 22:00 до 6:00.

Сейчас стоимость проезда в маршрутках Винницы составляет 5-6 гривен на разных направлениях, 8 гривен горожане платят за проезд на ночном маршруте. Добавим, что в Киеве за проезд в большинстве маршрутных такси сейчас нужно заплатить 8-10 гривен, то есть летом винницкий транспорт станет дороже столичного.

Ситуация в других городах Украины

В Николаеве перевозчики инициировали повышение тарифа на проезд в маршрутках до 10-12 гривен (сейчас он составляет 5 гривен). В Львов и же стоимость поездки в маршрутных такси по расчетам перевозчиков должна вырасти до 14 гривен (сейчас 7 гривен), а в муниципальном транспорте – до 10 гривен.

Пересмотреть тариф на проезд в маршрутках и муниципальном транспорте хотят также в Хмельницком и Мариуполе. В Днепре стоимость проезда в маршрутных такси вскоре может вырасти до 10 гривен.

Напомним, в начале апреля в Киеве подорожал проезд в 16 маршрутных такси. Полный список маршрутов, где теперь поездка стоит 10 гривен, можно найти по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине хотят отменить бесплатный проезд в транспорте. В Министерстве социальной политики уже разработали документ, предусматривающий замену льгот выплатами.