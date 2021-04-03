Появился список маршруток Киева, в которых подорожал проезд
С субботы, 3 апреля, в 16 киевских маршрутных такси повысили стоимость проезда.
Об этом сайту Vgorode сообщили в Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области. Теперь в них за проезд придется платить по10 гривен.
Речь идет о следующих маршрутках:
№150 (ул. Милославская – Индустриальный путепровод);
№192 (ст. метро "Почайна" – ул. Милославская);
№405 (универмаг "Детский мир" – ул. Милославская);
№414 (пл. Дарницкая – ул. Бальзака);
№418 (ул. Лесковская – ст. метро "Черниговская");
№422 (Рембаза – ул. Маршальская);
№437 (ул. Обуховская – ул. Наталии Ужвий);
№439 (пл. Победы – ж/м Виноградарь);
№444 (ст. метро "Дружбы народов" – ул. Метрологическая);
№461 (ст. метро "Выставочный центр" – ст. метро "Святошин");
№470 (ул. Ягодная – Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне);
№472 (просп. Георгия Гонгадзе – ст. метро "Минская");
№476 (ул. Северная – ст. метро "Дарница");
№485 (ст. метро "Героев Днепра" – просп. Владимира Маяковского);
№529 (с. Бортничи – просп Маяковского);
№559 (ст. метро "Героев Днепра" – ст. метро "Минская").
Как сообщал OBOZREVATEL, о подорожании проезда в киевских маршрутках стало известно еще в конце марта. Среди причин такого решения было названа повышение цен на топливо.