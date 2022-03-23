Две новые яхты российского олигарха Кузьмичева арестовали во Франции

Владимир Пазий
Mакроэкономика
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Две новые яхты российского олигарха Кузьмичева арестовали во Франции
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Две новые яхты, принадлежащие российскому олигарху Алексею Кузьмичеву, одному из основателей "Альфа-Групп", были арестованы во Франции из-за санкций Евросоюза. Стоимость их оценивается в 90 млн евро.

Яхты арестовали на Юге Франции в среду, 23 марта. Об этом пишет Le Figaro.

Алексей Кузьмичев – один из основателей консорциума "Альфа-Групп". После включения в санкционный список ЕС в связи с вторжением России в Украину он вышел из числа владельцев банка.

Ранее сообщалось, что в Италии в порту Marina di Carrara обнаружили яхту президента РФ Владимира Путина "Шехерезада" стоимостью $700 млн. По данным команды оппозиционера Алексея Навального, ее обслуживанием занимается Федеральная служба охраны (ФСО), которая обеспечивает безопасность президента России.

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На канале Навального опубликовали расследование и показали, как выглядит шикарная яхта. Все, кто числится в экипаже яхты, – россияне.

"Но есть еще кое-что, что объединяет почти всех ключевых людей в этом списке. Они работают в ФСО – Федеральной службе охраны, ведомстве, которое охраняет Путина и организует его быт", – пишут авторы расследования, которые изучили паспортные данные и информацию об авиаперелетах всех этих людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии наложили арест на крупнейшую в мире парусную яхту с моторным приводом, что принадлежит к активам российского миллиардера Андрея Мельниченко. Судно стоимостью 530 млн евро у него "отняли" из-за вторжения войск РФ в Украину.

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