В Украину из Франции завезли опасный алкоголь: названа область, где обнаружили товар

В Украину из Франции завезли концентрированный напиток Bitter Apéritif – Monin. В нем обнаружили большое количество опасного красителя.

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Товар был обнаружен в Тернопольской области. Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Тернопольской области.

"Главное управление Госпродпотребслужбы в Тернопольской области сообщает о получении информационного сообщения системы быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах RASFF от 26 января 2023 года № 2023.0628, относительно выявления слишком высокого содержания красителя E 124 (Понсо 4 R) в концентрированном напитке из Франции (производитель: GEORGES MONIN, France) в Украину (получатель: ООО "ПРОБАР", переулок Индустриальный, 23, г. Киев)", – говорится в сообщении.

В ведомстве просят немедленно сообщить об обнаружении данного товара в реализации по тел. (0352) 52-10-10 (адрес – г. Тернополь, ул. Микулинецкая, 20).

В напитке нашли краситель Е 124 синтетического происхождения, имеющий алый цвет. Он широко используется для подкрашивания продуктов в кондитерской промышленности, производстве напитков, мороженого, пудингов, десертов, фруктовых консервов, а также при изготовлении рыбо- и мясопродуктов, молочных десертов, тортов и творожных изделий.

В США, Финляндии, Норвегии и других странах этот краситель входит в список запрещенных веществ как канцероген. Он может спровоцировать развитие онкологических болезней.

Ранее стало известно, что в Украину завезли опасные для здоровья людей орехи, которые могут вызвать отравление. Они были экспортированы из Бразилии. Продукция обнаружена в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области в Facebook. Операторов рынка, осуществляющих продажу продукции, предупредили о необходимости изъять ее из обращения.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что в Украину завезли из-за границы опасный арахис. Вещество вызывает злокачественные опухоли и цирроз печени и может провоцировать отек мозга.

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