В Украину из-за границы завезли опасный арахис: названа область, где нашли товар

В Украину завезли из-за границы опасный арахис, в котором обнаружили ядовитое вещество Афлатоксин-В1. Это органические соединения, смертельно опасные микотоксины, относящиеся к классу поликетидов. Вещество вызывает злокачественные опухоли и цирроз печени и может провоцировать отек мозга.

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Опасную продукцию нашли в Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области.

"Предупреждаем о возможности реализации товара на территории региона. Доводим до сведения операторов рынка о необходимости изъять его из обращения и в срок не более двух рабочих дней в письменном виде информировать об обнаруженном несоответствии Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области, что предусмотрено частью 3 статьи 20 Закона Украины" Об основных принципах и требованиях безопасности и качества пищевых продуктов", – говорится в сообщении.

Афлатоксин-В1 – ядовитое вещество для людей и животных, которое выделяют некоторые виды микроскопических плесневых грибов. Он вызывает злокачественные опухоли и цирроз печени, а также снижает иммунитет. При сильном отравлении афлатоксином В1 возможны отек мозга и острая печеночная недостаточность.

Как ранее сообщалось, система быстро оповещения RASFF передала информацию о том, что в Украину из Румынии было доставлено опасное для здоровья печенье. Его экспортировали из Польши (оптовик DISTRIBUTION Sp. zoo, Poland) в Украину (импортер "Львовымпорт").

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