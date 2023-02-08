В Украину завезли опасные бразильские орехи: что известно и где нашли продукцию

В Украину ввезли опасные для здоровья людей орехи, они были экспортированы из Бразилии. Продукция была найдена в Ивано-Франковской области.

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области в Facebook. Операторов рынка, осуществляющих продажу продукции, предупредили о необходимости изъять ее из обращения.

"Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области информирует о получении информационного сообщения через систему быстрого оповещения по пищевым продуктам и кормам (RASFF) от 26.01.2023 г. №2023.0615 по поводу выявления превышения максимально допустимых уровней афлатоксинов (В1 и суммарного количества В1, G1 и G2) в бразильском орехе, экспортировавшемся из Бразилии (экспортер: AMENDOPERES LTDA, Brazil; трейдер: ROTTERDAM CUSTOMS SERVICES BV, Netherlands) в Украину (получатель: ООО "КРИОЛИТ-Д", ул. Океанская, 4, г. Днепр) )", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что украинцы в случае обнаружения этой продукции должны уведомить Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области. Это можно сделать:

набрав по номеру телефона: (0342) 511389/511392;

обратившись в территориальные управления.

Напомним, неделю назад в Украину завезли из-за границы опасный арахис. Вещество вызывает злокачественные опухоли и цирроз печени и может провоцировать отек мозга.

Опасную продукцию нашли в Одесской области. Об этом сообщает пресс- служба главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области.

OBOZREVATEL ранее писал, что в Украине в магазинах продают опасные фальсификаты масла. Есть несколько способов, как распознать такую продукцию. Прежде всего, следует обращать внимание на маркировку товара, но качество также можно проверить и дома.

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