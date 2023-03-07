В Украине заблокирована национализация более 900 российских объектов – Trap Aggressor

Более 900 коммерческих объектов на территории Украины, принадлежащих правительству России и российским государственным компаниям, так и не были принудительно изъяты через полгода после утверждения этого перечня на заседании Кабмина.

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Об этом сообщает группа аналитиков Trap Aggressor (проект StateWatch) со ссылкой на ответ Министерства экономики.

В частности, речь идет о корпоративных правах на 79 предприятий и движимое имущество, 8 самолетов, 11 морских судов, 552 единицы подвижного состава РЖД (полувагоны, вагоны, платформы, тягачи и т.п.), 58 легковых автомобилей, 18 автобусов и грузовиков, составляющие для самолетов, авто, прицепы и газодобывающие конструкции.

Среди известных предприятий в списке на изъятие, в частности, есть данные о корпоративных правах:

– 100% ООО "Татнефть-АЗС-Украина", принадлежащее российскому ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина, связываемая с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым;

– 93% ПАО "Энергомашспецсталь", через кипрскую компанию входит в состав госкорпорации "Росатом";

– 25% ПАО "Крюковский вагоностроительный завод", принадлежащих приближенному к российскому Министерству торговли бизнесмену Станиславу Гамзалову;

– 100% ООО "Брокард Украина", принадлежащее кипрской компании "Инденон Холдинг Лимитед", контролируемой Министерством торговли РФ.

Отмечается, что 5 августа 2022 года Кабинет министров принял проект указа президента об изъятии 903 объектов, принадлежащих РФ и ее резидентам. По данным СМИ, далее документ передали в СНБО, но вернули обратно в правительство, а именно в Минэкономики, на доработку. С тех пор решение об изъятии так и не было принято.

"Затягивание национализации свидетельствует о серьезных проблемах и недостатках в процедурах принятия решений и требует быстрой реакции от ответственных органов власти", – отмечают в Trap Aggressor.

Аналитики отмечают, что в соответствии с Законом "О Государственном бюджете Украины", полученные средства от изъятия российского имущества должны быть отнесены к Фонду ликвидации последствий вооруженной агрессии. А дальше направлены на строительство и реконструкцию общественных зданий, объектов критической инфраструктуры, учреждений здравоохранения, приобретение жилья для ВПЛ и людей, потерявших дома в результате российской агрессии.