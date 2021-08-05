В Украине за первый месяц проверок выявили более 5 тысяч теневых работников – Минэкономики
В Украине продолжается проверка зарплат населения и уже завершился первый месяц инспекционной кампании по выявлению неформальных трудовых отношений. За это время инспекторы провели 1676 проверок и обнаружили 5026 работников, допущенных к работе без трудовых договоров.
Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики. Отмечается, что в среднем на одного проверенного работодателя приходится более 4 незадекларированных работников . Причем 57% от общего количества "теневых" сотрудников работало в пользу ФЛП.
По данным министерства, наибольшее количество неоформленных работников инспекторы обнаружили в следующих областях:
Запорожской – 458 человек,
Винницкой – 401 человек,
Одесской – 323 человека.
В ведомстве отметили, что всех работодателей, которые имеют неоформленных сотрудников, привлекли к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
Так, по данным Минэкономики, 734 плательщики единого налога 1-3 группы получили предупреждения. К другим работодателям применены штрафные санкции на более 5 млн грн.
Санкции за нарушение законодательства о труде составляют 10 минимальных зарплат (60 тыс. грн), а за повторное нарушение – 30 минималок (180 тыс. Грн).
Как сообщал OBOZREVATEL, уровень теневой занятости в Украине один из самых высоких во всей Европе. По данным Минэкономики, в конвертах ежегодно платят около 500 млрд грн.
В Украине стартовала кампания по проверки работодателей на предмет официального трудоустройства сотрудников и белых зарплат. В результате всего за одну неделю количество новых оформлений на работу взлетело на 198%.