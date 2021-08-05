В Украине за первый месяц проверок выявили более 5 тысяч теневых работников – Минэкономики

В Украине продолжается проверка зарплат населения и уже завершился первый месяц инспекционной кампании по выявлению неформальных трудовых отношений. За это время инспекторы провели 1676 проверок и обнаружили 5026 работников, допущенных к работе без трудовых договоров.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики. Отмечается, что в среднем на одного проверенного работодателя приходится более 4 незадекларированных работников . Причем 57% от общего количества "теневых" сотрудников работало в пользу ФЛП.

По данным министерства, наибольшее количество неоформленных работников инспекторы обнаружили в следующих областях:

Запорожской – 458 человек,

Винницкой – 401 человек,

Одесской – 323 человека.

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В ведомстве отметили, что всех работодателей, которые имеют неоформленных сотрудников, привлекли к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Так, по данным Минэкономики, 734 плательщики единого налога 1-3 группы получили предупреждения. К другим работодателям применены штрафные санкции на более 5 млн грн.

Санкции за нарушение законодательства о труде составляют 10 минимальных зарплат (60 тыс. грн), а за повторное нарушение – 30 минималок (180 тыс. Грн).

Как сообщал OBOZREVATEL, уровень теневой занятости в Украине один из самых высоких во всей Европе. По данным Минэкономики, в конвертах ежегодно платят около 500 млрд грн.