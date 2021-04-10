В Украине цены за год подскочили на 8,5%

В Украине потребительские цены в годовом измерении (март 2020-2021 года) выросли на 8,5%.

В марте 2021 года по сравнению с февралем инфляция ускорилась на 1,7%, а с начала года – на 4,1%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

В частности, в прошлом месяце цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,1%.

Больше всего (на 9,7%) подорожало подсолнечное масло. На 4,8-1% выросли цены на сахар, фрукты, продукты переработки зерновых, рис, хлеб, мясо и мясопродукты, овощи, масло, кисломолочную продукцию, сало, рыбу. В то же время на 0,6% подешевели яйца.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,7%. По отдельности на табачные изделия на 1,2%. Одежда и обувь за март подорожали на 12,7%.

Цены на транспорт выросли на 1,8%. В частности, из-за подорожания топлива и масел на 5,7%, а также проезда в железнодорожном и автодорожном транспорте – на 4,4% и 1,6% соответственно.

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