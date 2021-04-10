В Україні ціни за рік підскочили на 8,5%

В Україні споживчі ціни у річному вимірі (березень 2020-2021 року) зросли на 8,5%.

У березні 2021 року порівняно з лютим інфляція прискорилася на 1,7%, а з початку року – на 4,1%. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Зокрема, у минулому місяці ціни на харчові продукти та безалкогольні напої зросли на 2,1%.

Найбільше (на 9,7%) подорожчала соняшникова олія. На 4,8-1% зросли ціни на цукор, фрукти, продукти перероблення зернових, рис, хліб, м'ясо та м'ясопродукти, овочі, масло, кисломолочну продукцію, сало, рибу. Водночас на 0,6% подешевшали яйця.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,7%. Окремо на тютюнові вироби на 1,2%. Одяг та взуття за березень подорожчали на 12,7%.

Ціни на транспорт зросли на 1,8%. Зокрема, через подорожчання палива та мастил на 5,7%, а також проїзду в залізничному й автодорожньому транспорті – на 4,4% і 1,6% відповідно.

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