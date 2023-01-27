В Украине появятся новые номера авто: что означают

В Украине появятся новые автомобильные номера с обозначениями "ED", "DC", "DI" и "PD". Их будут выдавать тем, кто регистрировал автомобили онлайн.

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Об этом говорится в указе № 814Министерства внутренних дел (МВД) Украины. Использоваться новые обозначения будут в качестве первых двух букв номерного знака, которые обычно указывают на регион регистрации авто

Обозначения "ED" и "DC" будут использоваться для автомобилей, оформленных в электронном кабинете водителя МВД. А "DI" и "PD" – в случаях, когда авто регистрировали через систему госуслуг Дія (как в приложении, так и на портале).

При этом если водитель не хочет получать такой номерной знак, он имеет право оформить индивидуальный вариант за отдельную плату. Такие знаки могут содержать от 3 до 8 символов для автомобиля и от 3 до 6 символов – для двухколесной техники.

Кроме того, помимо цифр и букв номер можно даже украсить рисунком. Однако индивидуальный номерной знак авто не может содержать:

полное или сокращенное наименование органа государственной власти;

изображения Государственного Герба Украины или Государственного Флага Украины, государственных символов других стран и международных организаций;

ненормативную лексику;

надписи, дискриминирующие по языковым, национальным, религиозным, расовым и другим признакам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине увеличили штрафы за махинации с номерными знаками. Речь, в частности, идет о случаях использования перевернутого, закрытого, грязного или не подсвеченного номерного знака.

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