Номерные знаки в Украине станут разнообразнее

Украинские владельцы авто и мототехники смогут реализовать свои творческие способности. Кабмин утвердил изменения в положение об индивидуальных номерных знаках для транспорта.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. Решение было принято на заседании правительства 17 ноября.

В соответствии с документом, опубликованным нардепом, правительство исключило положения о соответствии индивидуальных номерных знаков требованиям государственных стандартов и уточнило количество символов.

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Отныне индивидуальный номерной знак, изготовленный по заказу владельца, может содержать от 3 до 8 символов для автомобиля и от 3 до 6 символов – для двухколесной техники. Кроме того, теперь помимо сухих цифр и букв номер можно украсить рисунком. Образцы индивидуальных номерных знаков и требования к ним будет устанавливать МВД.

Как и прежде, номерной знак не может содержать полное или сокращенное наименование органа государственной власти, изображения Государственного Герба Украины или Государственного Флага Украины, государственных символов других стран и международных организаций; ненормативной лексики, а также надписей, дискриминирующих по языковым, национальным, религиозным, расовым и другим признакам.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Украине закрепить за собой номерной знак.