В Украине после войны кардинально изменится ситуация на рынке труда: кто будет нужен

В Украине после войны помимо строителей, инженеров и разнорабочих на рынке труда увеличится потребность в специалистах в цифровых продуктах, логисты и энергетики.

Об этом со ссылкой на экспертов рынка сообщает издание "Сегодня". Ситуация в экономике после войны в экономике может кардинально изменится, вместе с тем изменится и ситуация на рынке труда.

Нужны будут энергетики. "Санкции против РФ, особенно в энергетической сфере могут существенно изменить расстановку сил на украинском рынке. Ведь, если Европа и Украина откажутся от российских нефти и газа, то нужно будет развивать собственные энергетические проекты", – говорится в публикации.

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Нужны будут специалисты в сферах цифровых продуктов. "Также украинские бизнесы будут массово переходить на цифровые продукты с целью минимизации потерь в случае новой войны. Ведь уничтожить информацию в облачном сервисе, который находится за пределами Украины, врагу намного сложнее, чем попасть ракетой в наш дата-центр или в офис какой-то компании", – пишут журналисты.

Будет спрос на логистов. "Также эксперты говорят, что после войны Украина может пережить логистический бум – ведь транспортные коридоры из Китая через Россию и Беларусь будут оставаться закрытыми еще долгие годы. Поэтому, если наша страна сможет встроиться в международные транспортные коридоры, то вырастет спрос на все логистические профессии – от водителей до работников портов и транспортных терминалов", – отмечают в публикации.

Как ранее писал OBOZREVATEL, США, Великобритания, ЕС и их партнеры разработают для Украины "план Маршалла", который поможет восстановить страну после войны. Это позволит в кротчайшие сроки отстроить разрушенную инфраструктуру и даст толчок развитию Украины.

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