США, Великобритания, ЕС и их партнеры разработают для Украины "план Маршалла", который поможет восстановить страну после войны. Это позволит в кротчайшие сроки восстановить разрушенную инфраструктуру и даст толчок для развития Украины.

"Было достигнуто согласие по вопросу необходимости продемонстрировать народу Украины, что, невзирая на происходящее, как только будет защищена и восстановлена свободная, суверенная и независимая Украина, мы составим план Маршалла для восстановления Украины", – процитировало The Telegraph cлова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

План Маршалла – программа восстановления Европы после Второй мировой войны. Ее начали реализовать в 1948 году, на тот момент на программу (участвовали 17 стран) выделили огромную сумму в 13 млрд долларов.

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План Маршалла дал толчок развитию европейских государств. Вскоре в Западной Германии (восточная часть, ГДР, была под контролем СССР и объединилась с Западной только в 1990-м) произошло "немецкое экономическое чудо". Инвестиции в строительство дало сотни тысяч рабочих мест и позволило не только восстановить инфраструктуру, но и провести экономические реформы.

Отметим, по оценкам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова Россия нанесла ущерб украинской инфраструктуре на 10 млрд долларов. При этом президент США Джо Байден анонсировал 8 марта выделение на поддержку Украины 12 млрд долларов.

В результате вторжения и военной атаки со стороны России разрушаются не только объекты гражданской и военной инфраструктуры, также под обстрелами захватчиков погибают мирные украинские жители. По приказу президента РФ Владимира Путина ракеты сбрасывают на мирные города, они разрушают жилые многоэтажные дома.