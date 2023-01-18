В Украине перебои с мобильной связью: в каких областях самая сложная ситуация

В Украине из-за российский атак на энергетическую инфраструктуру продолжаются проблемы с мобильной связью. Самая тяжелая ситуация – в Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Также серьезные трудности есть на Одесщине и Черкасщине.

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Об этом заявил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь на брифинге. По его словам, в указанных регионах доступность связи составляет от 39,3% в Донецкой области до 68,4% в Черкасской.

При этом мобильные операторы активно закупают генераторы и новые литийионные аккумуляторы. Эти современные батареи могут поддерживать работу базовых станций до 12 часов, в то время как старые свинцовые аккумуляторы обеспечивали только два часа работы без электроэнергии.

"У нас 37 тысяч базовых станций. Из них 5 тысяч имеют резервное питание", – подсчитал Щиголь.

На данный момент во всех регионах Украины, кроме перечисленных выше, доступность мобильной связи составляет не менее 70%. Щиголь напомнил, что после первых крупных атак РФ на украинскую инфраструктуру этот показатель составлял лишь около 40%.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время отключений электроэнергии в Украине мобильная связь исчезает постепенно. Так, сначала работает и телефонная связь, и интернет с пометкой 4G, потом – только 3G и 2G Edge, а через несколько часов связь может исчезнуть совсем.

Также мы рассказывали, что делать, если пропала мобильная связь. В частности, телефон можно подключить к национальному роумингу.

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