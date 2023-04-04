В Украине готовятся снести часть старых домов: какие в списке

В Верховной Раде готовятся принять законопроект о сносе старого жилищного фонда. Сюда же входят старые многоквартирные дома.

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Об этом говорится в законопроекте №6458, который был внесен правительством и принят за основу еще в октябре 2022 года. Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила 3 апреля о проведении круглого стола для обсуждения документа перед вторым чтением.

Как свидетельствуют данные Кабмина, в Украине существует 30 380 многоквартирных жилых домов, относящихся к устаревшему жилому фонду. Законопроект предусматривает реконструкцию и инвестирование в такие здания, поскольку их эксплуатация несет угрозу жизненной среде жителей. Речь идет о таких зданиях:

построенных включительно до 1919 года – 7646 (58 признаны аварийными);

построенных в период с 1920 по 1953 год – 9693 (45 признаны аварийными);

построены в период с 1954 по 1969 год – 7192 (40 признаны аварийными);

построены в период с 1970 по 1989 год – 5364 (24 признаны аварийными);

построены в период с 1990 по 2010 год – 785.

"Закон о комплексной реконструкции устаревшего жилищного фонда был принят еще в 2006 году, но он так и не заработал. В частности, на законодательном уровне не были закреплены механизмы, которые позволяли бы реализовывать все программы реконструкции. Мы должны исправить эту ситуацию", – сказала Шуляк.

Она добавила, что при реализации программ по комплексной реконструкции устаревшего жилья должны решить вопрос прозрачного взаимодействия местных властей с застройщиками и проведения конкурсов на реконструкцию.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Верховную Раду Украины внесли законопроект о расторжении договора аренды комплексов сооружений Почаевской Успенской лавры с УПЦ МП. Документ уже был передан на рассмотрение руководству парламента.

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