'Инвестняни' Зеленского не привлекут инвестиции в условиях долгов 'зеленой' энергетике, – Гончаренко

Никакие так называемые "инвестиционные няни" от Украины не смогут привлекать больше инвестиций для государства за рубежом в условиях невыполнения существующих обязательств и долгов перед инвесторами в возобновляемую энергетику Украины.

Об этом с трибуны парламента заявил нардеп Алексей Гончаренко, критикуя власть за то, что она не занимается экономическими и стратегическими проблемами государства.

При "папередниках" у нас 4 года ВВП рос, а теперь падает. Почему? Потому что у президента Зеленского нет никакого курса, который он реализует в направлении развития экономики государства", – сказал Гончаренко.

"Какие нам помогут "инвестиционные няни", каких инвесторов мы ждем (а без них не будет роста экономики), если государство и дальше нарушает соглашения с инвесторами в возобновляемую энергетику", – подчеркнул депутат.

Также он отметил, что государство нарушает свои обязательства перед инвесторами и не выплачивает долги.

"Обманули один, второй, третий раз.. Сейчас долги не платите. Скажите кто поверит, что в эту страну можно принести хотя бы один доллар, если то, что сюда приносится не работает, а правительство и Верховная Рада не выполняет свои обязательства", – сказал депутат.

Кроме того, он рассказал о проблемах с импортом электрического тока, который стоит значительных денег для государства-агрессора, и при этом не стимулирует развитие энергетики в Украине.

"Сколько мы будем покупать российскую и белорусскую электроэнергию, отправляя миллиард гривен стране агрессору и которая под санкциями. Вместо того, чтобы развивать собственную", – отметил нардеп.

Как сообщалось, Кабинет министров согласовал законопроект с поправками в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на зеленую энергию в Украине по ставке в диапазоне 3,2-40%.

Ранее при обсуждении проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.

Напомним, 28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и заставляет компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы.

По информации партнера киевского офиса международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, после первого арбитражного иска компании Modus Energy могут подать аналогичные иски еще до 10 инвесторов в "зеленую" энергетику Украины.

По мнению управляющего партнера консалтинговой компании IMEPOWER, работающего в том числе, на рынке "зеленой" энергетики, Юрия Кубрушко, лишение производителей электроэнергии из энергии солнца и ветра нулевой ставки на уплату акцизного налога спровоцируют инвесторов в такие объекты ВИЭ-генерации инициировать новые арбитражные процессы против Украины.

Он отметил, что проект изменений в Налоговый кодекс, одобренный 12 мая правительством, согласно которому предлагается исключить э / э ВЭС и СЭС из группы подакцизных товаров, не подлежащих уплате этого налога, а соответственно установить для них ставку в размере 3,2% фактически означают снижение зеленых тарифов и рестроспективного изменение законодательства.